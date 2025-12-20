Forschen, basteln, spielen, staunen quer durch ganz Wien! Auch heuer sorgt das beliebte Winterferienspiel dafür, dass Langeweile in den Ferien keinen Platz hat. Von kreativer Werkstatt über Naturerkundung oder Bühnenzauber im Rathaus: Familien dürfen sich auf ein Programm freuen, das bunt, leistbar und voller Action ist.

Hier kommt keine Langeweile auf

Das WienXtra-Ferienspiel lädt Kinder dazu ein, neue Interessen zu entdecken und in fantasievolle Welten abzutauchen. Ein Tag im Labor, ein Ausflug in den Wienerwald, eine erste Begegnung mit Pferden oder ein Nachmittag im Atelier – die Auswahl ist riesig.

Fast alles ist kostenlos oder stark ermäßigt, damit jedes Kind mitmachen kann. Mit dem Ferienspielpass wird außerdem bei vielen Partnerorten – vom Museum der Illusionen bis zum Königreich der Eisenbahnen – ordentlich gespart.

Ramba Zamba: Kunterbunter Jahresstart

Gleich Anfang Jänner wird das Wiener Rathaus drei Tage lang zur fröhlichen Erlebnisbühne. Bei „Ramba Zamba“ warten Kindermusik, Theater, Zaubershows, Tanz und Clownerie auf junge Besucher. Klassiker wie „Schneewittchen“ treffen auf mehrsprachige Konzerte, Jonglage und verblüffende Tricks von Österreichs jüngstem Zauberkünstler lassen staunen.

Für die Kleinsten gibt es ein liebevoll gestaltetes Kleinkindmusical, während Puppentheater mehrmals täglich für funkelnde Augen sorgt. Im Festsaal verwandelt sich alles in ein großes Spieleparadies: mit Brettspielhits, Konsolengames, Schmink- und Malstationen sowie Experimenten, bei denen LEDs und Wissenschaft zum Leben erwachen.

Zum Mitmachen, Staunen und Entdecken

Von Rätselrallyes durchs Rathaus über Workshops, in denen eigene Brettspiele entstehen, bis hin zum Winterkino im Cinemagic – das Programm bietet täglich neue Abenteuer. An Weihnachten und Silvester verkürzen liebevoll ausgewählte Filme die Wartezeit auf die Festabende.

Außerdem stehen spannende Führungen im Trabrennpark, kreative Kunststunden im Belvedere, ein süßes Schoko-Abenteuer im Globenmuseum oder das Basteln persönlicher Glücksbringer im Geldmuseum am Programm. Und für Märchenfans öffnet der Dschungel Wien die Türen zu „Pinocchio“, wo ein hölzernes Tischbein plötzlich lebendig wird und vom echten Kindsein träumt.

Der Ferienspiel-Pass und das komplette Programm sind auf ferienspiel.at und in der Kinderaktiv-App abrufbar. Weitere Infos gibt’s bei der WienXtra-Kinderinfo im MuseumsQuartier sowie telefonisch unter 01/909 4000-84400 oder oder per Mail an kinderinfo@wienxtra.at