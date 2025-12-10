Am 9. Dezember 2025 fand der feierliche Spatenstich statt – mit dabei waren unter anderem die amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales, Barbara Novak (SPÖ), Leopoldstadt-Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Ornig sowie Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl.

Novak betonte dabei die Bedeutung des Großprojekts:

„Der neue Fernbus-Terminal ist ein wichtiger Schritt für einen modernen und leistungsfähigen Mobilitätsstandort Wien. Wir investieren hier verantwortungsvoll und mit Weitblick in eine Infrastruktur, die internationalen Reiseverkehr komfortabler macht und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt stärkt.“

Auch Markus Ornig unterstrich die Relevanz:

„Wie der Flughafen ist auch der Fernbusterminal essenziell für den Tourismusstandort und die Wirtschaft.“

Stufenweise Umsetzung mit Erfahrung aus Großprojekten

Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Etappen. Zuerst entstehen der Terminal selbst, ein Steg über Handelskai und ÖBB-Gleise sowie ein angeschlossenes Hotel. In einer späteren Phase könnte – bei entsprechender Marktlage – ein Hochhaus folgen.

Die Projektverantwortung liegt bei der WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, die bereits mit der nahegelegenen „Sport Arena Wien“ ihre Kompetenz bei Großprojekten unter Beweis gestellt hat.

Moderne Infrastruktur und Servicequalität für Reisende

Den Betrieb des Terminals wird künftig ein Konsortium der Unternehmensgruppen Blaguss, Gschwindl und Dr. Richard übernehmen. Die BGR Busterminal GmbH will mit jahrzehntelanger Erfahrung und moderner Fahrzeugflotte ein komfortables und effizientes Reiseerlebnis garantieren.

Der Terminal wird 365 Tage im Jahr rund um die Uhr geöffnet sein. Vorgesehen sind unter anderem:

30 überdachte Haltestellen

großzügige Wartebereiche mit kostenfreiem WLAN

Ticket- und Infoschalter

digitale Leitsysteme

Gastronomie- und Shop-Angebote

barrierefreie Sanitäreinrichtungen und Schließfächer

ein Wickel- und Stillraum

Ruheräume für Buslenker*innen

Räumlichkeiten für Polizei und Behörden

Damit soll ein reibungsloser und sicherer Ablauf gewährleistet werden.

Radisson RED Hotel als neuer Treffpunkt

Neben dem Terminal entsteht ein Radisson RED Hotel mit 220 Zimmern, betrieben von der international erfahrenen Odyssey Hotel Group. Es soll mit Restaurant, Bar und offenen Aufenthaltsbereichen nicht nur Reisende, sondern auch Anrainerinnen und Veranstaltungsbesucherinnen anziehen.

Finanzielle Stabilität und klare Projektstrukturen

Der Gemeinderat hatte das Projekt bereits 2019 beschlossen. Nach der späteren Auflösung eines früheren Investorenvertrags übernahm die WSE die Steuerung des Gesamtprojekts. Bis zur geplanten Inbetriebnahme 2029 wird ein Kapitalbedarf von rund 158 Millionen Euro erwartet. Die Stadt Wien unterstützt die Wien Holding übergangsweise mit 45 Millionen Euro an temporären Eigenmitteln.

Nachhaltig, offen und bestens angebunden

Das Terminalkonzept stammt vom Büro Burtscher-Durig ZT GmbH und setzt auf moderne, nachhaltige Architektur: ein lichtdurchlässiges, begrüntes Dach, klare Wegeführung und E-Ladeinfrastruktur für Fernbusse.

Der Standort punktet durch seine Lage zwischen Stadion Center und Donau:

direkte U2-Anbindung,

nahegelegene Rad- und Fußwege,

neuer Steg zum Donauufer,

und die ideale Anbindung an die A23, die Wohngebiete spürbar entlastet.

So entsteht ein neuer urbaner Verkehrsknotenpunkt, der Mobilität, Umwelt und Lebensqualität verbindet – und die Dynamik des Wirtschaftsstandorts Wien unterstreicht.