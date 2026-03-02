Am Sonntag, 22. März 2026, lädt das Kinderzimmer PopUp Familien aus dem Bezirk und ganz Wien in den Gasometer ein. Dort treffen liebevoll gefertigte Produkte auf kreative Kinderanimationen, Shopping-Schnäppchen auf gemeinsame Familienzeit. Der Event richtet sich an alle, die das Besondere lieben und regionale Unternehmen unterstützen möchten.

Pop-up-Markt mit Herz für Familien

Das Kinderzimmer PopUp versteht sich als Treffpunkt für Familien und kreative Kleinunternehmen. In entspannter Atmosphäre präsentieren österreichische Labels handgemachte Spielsachen, Kindermode, Geschenkideen und innovative Alltagsprodukte. Viele Aussteller stehen persönlich vor Ort und erzählen die Geschichten hinter ihren Produkten. So entsteht ein Markt, der inspiriert, verbindet und zum Stöbern einlädt.

Spiel für Kinder, neue Ideen für Eltern

Während Erwachsene stöbern und neue Lieblingsstücke entdecken, erwartet Kinder ein abwechslungsreiches Programm. Bastelstationen, Malbereiche und interaktive Spiele sorgen für Action und Spaß. Das Kinderzimmer PopUp zeigt, wie Einkaufen auch ein gemeinsames Erlebnis sein kann, mit Raum zum Kreativwerden, Austauschen und Inspiration. Nachhaltigkeit und Regionalität spielen dabei eine zentrale Rolle. Viele Produkte entstehen in kleinen Manufakturen und stehen für bewussten Konsum.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Weitere Informationen

Perfekte Ausflugsidee mit U3-Anbindung

Der Gasometer in der Guglgasse ist für Simmeringer Familien ideal erreichbar; direkt mit der U3 bis Station Gasometer. Von 10 bis 17 Uhr lädt das Event zum entspannten Bummeln ein. Der Eintritt kostet 8 Euro im Vorverkauf beziehungsweise 10 Euro an der Tageskassa, Kinder bis zwölf Jahre kommen gratis rein. Frühaufsteher dürfen sich zudem über kleine Goodie-Bags freuen.

Kinderzimmer PopUp (Frühlingsfest)

So., 22. März 2026, 10-17 Uhr

Gasometer, Haupteingang, Turm B

daskinderzimmer.at

@daskinderzimmer