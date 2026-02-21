Aller guten Dinge sind zwei. Vor allem, wenn sie so gut harmonieren. Da wäre zum einen der Gleis//Garten in der Eichenstraße 2. In der ehemaligen Remise findet man seit 2023 Wiens erste Food-Hall. Zum anderen wäre da das VOLXkino, das seit 35 Jahren cineastisches Vergnügen an die Öffentlichkeit bringt. Nun gibt es ein sehenswerte Kooperation.

Jeden Montag um 19 Uhr verwandelt sich der Gleis//Garten bei freiem Eintritt und ohne Konsumationszwang in einen Filmplast. Das Filmprogramm des VOLXkino orientiert sich dabei an den Open Air Kino- Programmen, sowie an der Gastronomie im Gleis//Garten. Sprich: Kulinarik im Film und österreichische Produktionen stehen im Fokus, aber auch Filme aus Ländern, die gastronomisch hier vertreten sind. Eine gute Gelegenheit dieses Angebot auszuprobieren und auszukosten gibt es etwa am 16.3. mit dem für die Location überaus passenden, österreichischen Film „Bier! Der beste Film, der je gebraut wurde.“, des Regisseurs Friedrich Moser.

Das gesamte Programm und weitere Infos gibt es auf www.volxkino.at