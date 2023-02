Finanzführerschein lehrt finanzielle Eigenständigkeit

Das Thema Geld beschäftigt uns ein Leben lang. Umso wichtiger ist es, schon früh den richtigen Umgang mit den eigenen Finanzen zu erlernen. Mit dem Finanzführerschein konnten bereits 3.300 Schülerinnen und Schüler in Wien wichtige Kompetenzen rund um Budget und Co erlernen.

Richtige Umgang mit Geld

In fünf Modulen erlernen die Teilnehmer praxisnah den Umgang mit der Kontoführung, Finanzierungsformen, Versicherungen, Schulden oder Kaufverhalten. Das kostenlose Bildungsangebot richtet sich an Schüler der Polytechnischen Schulen und Berufsschulen, da sie unmittelbar vor dem Start in das Berufsleben und der finanziellen Eigenständigkeit stehen. Der Finanzführerschein wird in Wien von der Schuldnerberatung Wien des Fonds Soziales Wien in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien und in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Wien durchgeführt. Bei einer Festveranstaltung in der Arbeiterkammer Wien erhielten rund 400 Schüler den Finanzführerschein überreicht.

Wie wichtig der richtige Umgang mit Geld für junge Menschen ist, erklärte Bildungsdirektor Heinrich Himmer. „Finanzkompetenz unterstützt junge Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen – mit weniger Geldsorgen und höherer Entscheidungsfähigkeit. Wir fördern damit Chancengleichheit, denn Wissen rund um Geld ist ein wirksamer Schutz vor Armut.“

Schuldenfalle

Die Kunden der Schuldnerberatung werden immer jünger, wie Gudrun Steinmann, Leiterin der Finanzbildung der Schuldnerberatung Wien, ausführt. „Jungen Menschen wird es sehr leicht gemacht in die Schuldenfalle zu tappen: Buy now, pay later Angebote, diverse Ratenzahlungen oder das rund um die Uhr Online-shoppen suggerieren den Konsumentinnen und Konsumenten sich alles leisten zu können,“ erklärt Gudrun Steinmann, Leiterin der Finanzbildung der Schuldnerberatung Wien.

Mehr Informationen unter: https://www.finanzbildung.wien/