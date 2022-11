„Fit in 1 Minute“: Wie man Rückenschmerzen lindert

Fitness geht uns alle an – aber wer, bitte, hat schon Zeit dafür? Diese Ausrede gilt jetzt nicht mehr: Denn der bekannte Trainer, Coach und Autor Mag. Dr. Hannes Pratscher entwickelte ein Bewegungskonzept, das wie kein anderes in die stressige Gegenwart passt. Es heißt nämlich „Fit in 1 Minute“.

Wissenschaft

„Es sind spezielle Bewegungsabläufe, auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft, die wenig Zeit benötigen, sehr effektiv sind und die für mehr Wohlgefühl und Leistungs­fähigkeit sorgen“, erklärt der Experte, der als Rehabilitations- und Konditionstrainer schon mit vielen Profisportlern zusammen­gearbeitet hat. In zahlreichen Publikationen nahm sich Pratscher auch dem Thema Rücken-Gesundheit an – also einem Bereich des Körpers, mit ­dem laut einer aktuellen Statistik jeder zweite Österreicher Probleme hat.

