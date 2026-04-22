Mit der mitgebrachten Jause bedankten sich die Mandatare persönlich bei den Fivers-Verantwortlichen rund um Manager Thomas Menzl sowie zahlreichen Helfern. Anlass war der außergewöhnliche Einsatz des Vereins nach den erheblichen Schneeschäden im vergangenen Winter. Spieler hatten viele Stunden investiert, um die Anlage und den Trainingsbetrieb wieder instand zu setzen.

Wichtiger Bezirksanker

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: “Es trainieren wieder Kinder und Jugendliche aus Margareten unter sicheren und guten Bedingungen. Beide Handballvereine Fivers und MGA Margareten zeigen einmal mehr, wie wichtig sie als sportlicher und sozialer Anker für den Bezirk sind”, betont Bezirksvize Christoph Lipinski.

Toller Zusammenhalt

Gemeinderätin Alexandra Rezzai unterstrich beim Besuch die Bedeutung dieses Engagements: „Hier zeigt sich, was möglich ist, wenn ein Verein zusammenhält und gleichzeitig rasch Unterstützung aus der Stadt kommt. So stellen wir sicher, dass unsere Kinder und Jugendlichen weiterhin optimale Bedingungen für Sport und Gemeinschaft vorfinden.“

Gemeinsam anpacken

Voll des Lobes auch Bezirksrat Wolfgang Mitis: “Wir freuen uns sehr, dass unser Antrag angenommen wurde und so rasch von der MA51 erledigt wurde. Danke Wien! Es ist einfach beeindruckend, wie die Fivers ihre Ideale leben und gemeinsam anpacken. Als kleinen Dank für den unermüdlichen Einsatz für unseren Bezirk haben wir eine kleine Stärkung vorbeigebracht. Besonderer Dank gebührt auch Peter Hacker und der Sport-MA 51.”

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