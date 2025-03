Flaktürme aus nächster Nähe: Blick hinter die Kulissen

Am 5. April lädt der Fotograf und Hobby-Historiker Lukas Arnold zu einem einzigartigen Vortrag über die imposanten Flaktürme in Wien, Berlin und Hamburg ein. Die Veranstaltung findet um 17 Uhr im „AlsCafe“ statt und verspricht eine spannende Zeitreise in die Geschichte dieser markanten Bauwerke.

Warum wurden die Flaktürme errichtet? Welche Funktion hatten sie damals und wie prägen sie heute noch das urbane Bild der Städte? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Vortrags. Lukas Arnold wird detailliert auf die Geschichte und Architektur dieser Monumente eingehen und dabei seltene Fotos aus dem Inneren der Türme präsentieren – ein exklusiver Einblick, der die Geschichte lebendig macht.

Eintritt frei – aber Spenden sind willkommen

Die Veranstaltung ist kostenlos, jedoch wird eine Spende von 10 € empfohlen. Wer sicher sein möchte, einen Platz zu bekommen, sollte sich anmelden – dies garantiert den Einlass. Anmeldungen sind über den folgenden Link möglich: Anmeldung Flaktürme Vortrag.

Sei dabei und entdecke die Geschichte der Flaktürme!

Nutze die Gelegenheit, mehr über diese faszinierenden Bauwerke zu erfahren und dich von Lukas Arnold auf eine spannende Reise durch die Geschichte und Architektur der Flaktürme entführen zu lassen.