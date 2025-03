Austria XIII: Stein für Stein in eine neue Ära

Der Traum rückt näher. Das neue Vereinsgebäude mit Sanitäranlagen, Kabinen- und Kantinentrakt ist im Rohbau fertig. Bis Ende des Sommers wird am „Schmuckstück“ am Penzinger Kinkplatz noch gefeilt. Dann kann’s losgehen …

Seit zwei Jahrzehnten träumen die beiden ­Michaels schon davon: Obmann Hesse und Vize-Obmann Gehbauer wussten immer: „Ein neues Klubgebäude kann einen Schub für unseren Verein ­bedeuten.“ Der ja in der Stadtliga eine gute Rolle spielt. Was weiß man, was die Zukunft bringt … Die nähere jedenfalls ein modernes Gebäude, das alle Stückerln spielt und rund drei Millionen Euro kostet.

Froh über Sanierung

Entsprechend freudige Gesichter bei der Gleichfeier am Kinkplatz in Penzing. „Wenn der Platzsprecher spricht, dann immer positiv“, lachte Stadtrat Jürgen Czernhorszky in Richtung ­„The Voice“ Michael Gehbauer. „So auch diesmal. Wir sind froh, dass wir den Umbau realisieren können.“

Ruhig und schnell

Zufrieden auch Klub-Präsidentin ­Andrea Kalchbrenner: „Die Baustelle ist ruhig, es läuft gut und geht schnell. Danke an alle ­Bauarbeiter und an den Bezirk.“ Beeindruckt auch Bezirksvorsteherin ­Michaela Schüchner: „Bei dem Projekt sieht man wieder: wenn alle zusammenhalten, stellt sich der Erfolg ein.“

Zufrieden: Vize-Obmann Michael Gehbauer, Bezirkschefin Michaela Schüchner, Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Klub-Obmann Michael Hesse (v.l.n.r., Bild: Steiner).