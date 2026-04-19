Dieses Datum werden sich viele gleich rot im Kalender anstreichen. Denn der Flaniermarkt Neubaugasse – organisiert von der IG der Kaufleute am Neubau – lädt unter dem Motto „Die Neubaugasse bewegt“ zum Spazieren, Gustieren, Staunen und Mitmachen ein. Neben Schnäppchen erwartet die Besucher jeden Alters ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kunst, Tanz, Kinderangeboten und Kulinarik.

Sonderpreise

Zahlreiche Kaufleute des 7. Bezirks sind mit exklusiven Waren zu Sonderpreisen vertreten. Die Auswahl reicht von hochwertigen Design- und Handwerksprodukten über kulinarische Spezialitäten bis hin zu Mode und Wohnaccessoires. Dazwischen finden sich Flohmarktschätze wie Schallplatten, Bücher, Geschirr und Vintage-Kleidung.

Kinderflohmarkt

Beim Kinderflohmarkt in der Richtergasse kommen junge Verkäuferinnen und Verkäufer voll auf ihre Kosten: Alle Kinder unter zwölf Jahren können dort mitmachen und selbst ihre alten Spielsachen oder ausgelesenen Bücher anbieten.

Viel Unterhaltung

Auch das Unterhaltungsprogramm kann sich sehen lassen: Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Musikacts sowie Tanz- und Walking-Performances freuen. Für Kinder gibt es auf der Kinderinsel an der Ecke Neubaugasse/Richtergasse ein mehrstündiges Programm mit Mitmach-Lesekonzerten und weiteren Angeboten zum Entdecken und Ausprobieren.

Große Tradition

Das vielfältige Programm, finanziell unterstützt von der Bezirksvorstehung Neubau, ist längst zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender geworden. Mittlerweile hat der Markt mehr als 80-mal stattgefunden und lockt pro Veranstaltung rund 200.000 Besucher. “Der Markt mit seinem neuen Konzept ist eine große Bereicherung für das gesamte Grätzl”, ergänzt Peter Herzog, Vorstandsmitglied der „IG der Kaufleute am Neubau“.

Flaniermarkt Neubaugasse:

Termin: Freitag, 8. und Samstag, 9. Mai;

Uhrzeit: 8:30 bis 19 Uhr;

Ort: Neubaugasse (zwischen Mariahilfer Straße und Lerchenfelder Straße), 1070 Wien.

Website: Flaniermarkt