In Floridsdorf bekommt Bildung noch ein Zuhause

Im höchsten Gebäude des 21. Bezirks startet mit Schulbeginn am 7. September der Betrieb einer neuen Volks- und Mittelschule. Für Unterricht mit Weitsicht ist damit wortwörtlich gesorgt.

Mit Beginn des Schuljahres 2026/27 nimmt in der Floridsdorfer Hauptstraße auf dem Gelände des ehemaligen Florido Towers eine neue Bildungseinrichtung ihren Betrieb auf. Im Flachbau des nun als Peak Vienna bekannten Hochhauses stehen den Schülern auf rund 6.000 m2 Nutzfläche künftig insgesamt 20 Bildungsräume zur Verfügung.

Im ersten Jahr starten eine 2-klassige Volksschule, eine 9-klassige Mittelschule sowie eine Fachmittelschulklasse. Um für die Kinder und Jugendlichen eine bestmögliche Lernumgebung zu schaffen, wurden die Bildungsräume nach dem zeitgemäßen räumlich-pädagogischen Clusterkonzept umgesetzt. Durch die Adaptierung des Standorts, der zuvor als Bildungsstätte für Pflegeberufe des Wiener Gesundheitsverbunds Verwendung fand, konnten neben den Klassenzimmern auch zahlreiche Kreativ- und Spezialräume neu geschaffen werden:

jeweils 8 Projekt- und Erweiterungsräume

ein Bewegungsraum

eine Lehrküche

eine Bibliothek

ein Physiksaal

zwei Werkräume

Hochwertige Betreuung

Eine der zentralen bildungs- und gesellschaftspolitischen Aufgaben der Stadt Wien besteht darin, eine moderne und qualitativ hochwertige Betreuung für Schüler sicherzustellen. Aus diesem Grund wurden bei diesem Vorhaben auch eine Aufwärmküche sowie ein Speisesaal mitgedacht.

Bezirksvorsteher Georg Papai zeigt sich sichtlich erfreut über den neuen Schulstandort im Bezirk: „Floridsdorf ist ein wachsender Bezirk, der für viele junge Familien attraktive Wohn- und Lebensverhältnisse bietet. Dazu gehört auch ein umfassendes öffentliches Bildungsangebot mit guter Erreichbarkeit. Wir arbeiten daher ständig daran, neue Schulen zu bauen und bestehende Bildungsstandorte zu erweitern. Mit dem Standort Peak Vienna bzw. Florido Tower gibt es jetzt sowohl eine neue Volks- als auch Mittelschule in guter Lage im Bezirk. In Zukunft werden hier also jedes Jahr hunderte Schüler ganz wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen für ihr späteres Leben erlernen. Darauf können wir stolz sein!“

„In der Floridsdorfer Hauptstraße zeigen wir, wie sich vorhandene Infrastruktur sinnvoll weiterentwickeln und bestmöglich nutzen lässt, um neuen Schulraum zu schaffen, der den Anforderungen einer zeitgemäßen Ganztagsschule entspricht. So entstehen mehr Möglichkeiten für wohnortnahe Bildungsräume mit hoher Qualität für Kinder und Jugendliche in Wien“, macht MA 56 Abteilungsleiterin Mag.a Andrea Trattnig deutlich.