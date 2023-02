Floridsdorf: Neue Parkregel in Schlosshofer Straße

Sie wünschen, wir spielen – so hieß einst eine beliebte österreichische Radiosendung! Ähnlich ist es jetzt in Floridsdorf: Nach viel­fachen Ansuchen der Geschäfte-Inhaber, aber auch der vielen Kunden hat die Bezirksvertretung in der Schlosshofer Straße eine neue Parkregelung eingeführt: Sie wird nun von den Nummern 22 bis 30 sowie 25 bis 31 in die sogenannte Geschäftsstraßenregelung miteinbezogen! Das heißt, dass Floridsdorfer hier von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr mit einem Pickerl weiter gratis parken dürfen, aber eine eigene Parkuhr einlegen müssen. Die maximale Abstelldauer beträgt somit eineinhalb Stunden.

Fluktuation

„Wir wollen auf diese Weise eine ­höhere Fluktuation in der Stellplatzausnutzung vor den jeweiligen Geschäften erreichen“, erklärt Josef Fischer, der Vorsitzende der Bezirks-Verkehrskommission, diese Entscheidung.