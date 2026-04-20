Die Nachfrage nach den StadtGartln war von Anfang an enorm: Rund 10.000 Anmeldungen gingen ein, als die Parzellen erstmals vergeben wurden. Kein Wunder, denn die Idee überzeugt: brachliegende Flächen werden sinnvoll genutzt und Wienerinnen und Wiener erhalten ihr eigenes Stück Natur – und das zu leistbaren Konditionen.

Zum offiziellen Saisonstart am 17. April stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Gemeinschaft. Bei einer gemeinsamen Gartenjause kamen die Nutzer*innen zusammen, tauschten sich aus und starteten gemeinsam in die neue Saison. Auch erste Workshops und Pflanzaktionen sorgten für einen gelungenen Auftakt.

Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch betonte dabei die Bedeutung des Projekts: Die StadtGartln seien nicht nur eine günstige Möglichkeit zum Garteln, sondern auch ein Ort gelebter Nachbarschaft.

🌼 Rückblick: Ein Sommer voller Leben

Bereits im ersten Gartensommer wurde klar, welches Potenzial in den Anlagen steckt. Die Parzellen wurden liebevoll gestaltet, bepflanzt und intensiv genutzt – sei es zum Anbauen von Gemüse, für entspannte Stunden im Grünen oder gesellige Grillabende.

Besonders bemerkenswert: die Vielfalt der Gärtner*innen. Menschen unterschiedlichen Alters und mit verschiedensten Hintergründen kommen hier zusammen. Es wird geplaudert, geholfen, gelacht – und gemeinsam gegartelt.

Auch die Organisation innerhalb der Gartengemeinschaft entwickelte sich schnell. Viele Nutzer*innen vernetzten sich eigenständig und brachten ihre individuellen Ideen ein. So entstand eine lebendige, bunte Gemeinschaft mit ganz eigenem Charakter.

🏡 Gemeinsam umgesetzt

Stadt und Nachbarschaft ziehen an einem Strang

Hinter dem Projekt steht die Stadt Wien, konkret die Magistratsabteilung 69 – Immobilienmanagement, die ungenutzte Flächen für neue Zwecke erschließt. Unterstützt wird das Projekt vor Ort von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), die den Aufbau begleitet und für ein gutes Miteinander sorgt.

Von Anfang an lag der Fokus nicht nur auf der Bereitstellung von Flächen, sondern auch auf der Förderung von Gemeinschaft. Die GB* organisiert Aktivitäten, unterstützt beim Einstieg und steht den Gärtner*innen bei Fragen zur Seite.

🌿 Das steckt hinter dem Wiener StadtGartl

Das Wiener StadtGartl ist als Pilotprojekt angelegt und umfasst zwei Standorte im 21. und 22. Bezirk. Die Anlagen bieten mehr als nur Gartenflächen: Ein Gemeinschaftsgebäude mit Küche, Toiletten sowie Wasser- und Stromanschlüssen sorgt für Komfort.

Die einzelnen Parzellen sind zwischen 70 und 110 Quadratmeter groß und durch natürliche Hecken getrennt. Jede Fläche verfügt über eine Pergola als geschützten Bereich – ideal zum Entspannen oder für Gartengeräte.

Ein besonderes Plus: Die Gärten werden jeweils für drei Saisonen vergeben und danach neu verlost. So erhalten möglichst viele Wiener*innen die Chance auf ihr eigenes Stück Grün.