Flughafen Wien: Dachgleiche für größtes Holz-Hotel der Welt

Am Flughafen Wien entsteht ein neues Hotel der Superlative. Das Vienna House Easy by Wyndham feiert Dachgleiche und soll zum Jahreswechsel eröffnen – als größtes Holz-Hotel der Welt.

Das Vienna House Easy by Wyndham am Flughafen Wien ist nicht nur ein architektonisches Vorzeigeprojekt, sondern auch ein klares Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum. Mit 510 Zimmern wird es das größte Hotel Niederösterreichs und ein international beachtetes Leuchtturmprojekt in Sachen Holzbau und Energieeffizienz. Die feierliche Dachgleiche markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Eröffnung zum Jahreswechsel.

Größtes Holz-Hotel der Welt nimmt Form an

Der Wiener Immobilienentwickler MAMMA Group errichtet das neue Hotel und setzt dabei auf eine Holz-Hybrid-Bauweise. Diese überzeugt nicht nur optisch, sondern setzt auch in Sachen Nachhaltigkeit Maßstäbe. Mit eigener Photovoltaikanlage und einem durchdachten Energieversorgungskonzept wird das Gebäude zum Symbol einer zukunftsfähigen Bauweise. „Ein Meilenstein für die Hotellerie weltweit“, so MAMMA-CEO Herbert Pinzolits. Für das innovative Konzept wurde das Projekt kürzlich beim „Pitch Perfect Hospitality Showcase“ in Berlin ausgezeichnet.

Impulsgeber für AirportCity und Region

Der neue Hotelbau ist Teil der stetigen Entwicklung der AirportCity, die sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort mit über 23.000 Beschäftigten entwickelt hat. Die Hotellandschaft am Flughafen wächst durch das Vienna House Easy auf über 1.400 Zimmer – ein starkes Signal für Tourismus und Wirtschaft. Flughafen-Vorstand Günther Ofner betont: „Die AirportCity wird internationaler – das neue Hotel ist ein klares Zukunftsstatement.“

Starke Partner für ein starkes Projekt

Betrieben wird das neue Haus von der Berliner Revo Hospitality Group, die im Rahmen einer Franchise-Vereinbarung die Marke Vienna House von Wyndham Hotels & Resorts führt – dem größten Hotel-Franchise-Unternehmen der Welt. Mit direkter Anbindung an den Terminal und die Bahninfrastruktur bietet das Hotel künftig ein ideales Umfeld für Geschäfts- wie Urlaubsreisende. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich überzeugt: „Ein Leuchtturmprojekt für ganz Niederösterreich.“

www.viennaairport.com