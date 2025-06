Der Tag der Artenvielfalt 2025 findet in Baden statt

Am 13. und 14. Juni 2025 geht es in Baden mit der Bevölkerung und ExpertInnen auf Entdeckungsreise in die heimische Natur.

Die Artenvielfalt und der Naturreichtum stehen am 13. und 14. Juni 2025 beim Tag der Artenvielfalt in Baden im Mittelpunkt! Zum 20. Mal findet der Tag der Artenvielfalt im Biosphärenpark Wienerwald statt und die Bevölkerung begibt sich mitExperten auf eine spannende Entdeckungsreise in die heimische Natur. Neben Nachtwanderungen und Naturführungen zu heimischen Tier- und Pflanzenarten warten auf die BesucherInnen viele Infostände mit Tipps für den eigenen Garten und ein umfangreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein.

Über 100 Experten (aus den unterschiedlichsten Fachgebieten wie Vögel, Insekten, Reptilien, Pilze, Flechten u.v.m.) haben sich heuer bereits für den Tag der Artenvielfalt angekündigt, um in 24 Stunden möglichst viele Pflanzen-, Tier- und Pilzarten in Baden zu finden. Die gesammelten Daten werden für Forschung und Naturschutzarbeit im Biosphärenpark Wienerwald weiterverwendet.

„Bewusstseinsbildung für die Vielfalt der Natur ist eine zentrale Aufgabe in einem Biosphärenpark. Der Tag der Artenvielfalt macht diese Vielfalt gut erlebbar. So eine Veranstaltung gelingt nur, wenn viele Menschen und Organisationen zusammenarbeiten. Ich danke allen, die mit Herz und Einsatz dabei sind – allen voran den ehrenamtlich arbeitenden ExpertInnen“, berichtet Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Rund um den Tag der Artenvielfalt bietet das Biosphärenpark Wienerwald Management – gemeinsam mit der Stadtgemeinde Baden und Partnerorganisationen – ein umfangreiches Rahmenprogramm:

13. Juni 2025, 20 Uhr – Nachtführungen mit Experten in Baden

Wer schon immer wissen wollte, was ein Leuchtturm auf einer Wiese zu suchen hat oder wie eine Fledermaus klingt, kann sich zu später Stunde gemeinsam mit Biologen auf Spurensuche begeben und nachtaktive Lebewesen, wie Fledermäuse oder Nachtfalter, beobachten und den Experten bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Die Nachtführungen sind für Erwachsene wie auch für Kinder ab ca. 9 Jahren geeignet, die Teilnahme ist gratis.

14. Juni 2023, 12 – 18 Uhr – „Fest der Artenvielfalt“ im Kurpark Baden

Beim Fest der Artenvielfalt kann man sich Spannendes über gefundene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten erzählen lassen. Dazu gibt es Exkursionen für Groß und Klein in die Natur und ein buntes Familienprogramm mit Bastelstation und Rätselrallye. Partnerorganisationen geben Infos und Tipps rund um die Artenvielfalt im Wienerwald oder am eigenen Balkon/Garten. Ein Konzert der Band „Drums on Earth“ rundet das Programm ab. Die Teilnahme ist kostenlos!

Alle Infos auf: https://www.bpww.at/de/artikel/tag-der-artenvielfalt-2025-in-baden