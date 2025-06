Karriere-Chancen für Geflüchtete in Tourismus und Hotellerie

Bei einer Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) im Hotel Le Méridien in Wien trafen über 250 Geflüchtete und Vertriebene auf zehn Unternehmen aus der Hotellerie und dem Tourismus. Ziel: konkrete Jobaussichten und direkte Bewerbungsmöglichkeiten.

Der Arbeitsmarkt in Österreich sucht händeringend nach Fachkräften – besonders in der Hotellerie, Gastronomie und im Tourismus. Gleichzeitig suchen viele Geflüchtete und Vertriebene nach einem beruflichen Neustart. Der ÖIF bringt beide Seiten zusammen: Mit bundesweiten Karriereplattformen schafft er Begegnungen auf Augenhöhe und eröffnet konkrete Perspektiven für einen Einstieg ins Berufsleben. Die Veranstaltung am 3. Juni 2025 in Wien war ein weiteres Beispiel dafür, wie Integration durch Arbeit gelingen kann.

Berufliche Brücke in der Hotellerie

Im Hotel Le Méridien informierten zehn renommierte Unternehmen – darunter The Ritz-Carlton, das Marriott Hotel oder das Hotel Imperial – über offene Stellen und Einstiegsmöglichkeiten für Menschen mit Migrationshintergrund. Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit geringen Deutschkenntnissen waren ausdrücklich willkommen. In persönlichen Gesprächen konnten erste Kontakte geknüpft und Bewerbungen direkt vor Ort abgegeben werden. Zusätzlich unterstützte der ÖIF mit professionellen Bewerbungsfotos und Lebenslaufberatungen in der sogenannten „CV-Ecke“.

Über 100 Plattformen bundesweit

Die Karriereplattform in Wien ist Teil einer umfassenden Initiative des ÖIF. Seit Beginn des Programms wurden österreichweit bereits über 100 solcher Veranstaltungen organisiert. Dabei präsentieren Unternehmen aus verschiedensten Branchen ihre Jobangebote gezielt Teilnehmenden aus ÖIF-Deutschkursen. Bekannte Kooperationspartner wie REWE, Ikea oder die Österreichische Post zeigten, dass Integration durch Arbeit funktionieren kann. Dazu müssen Chancen aktiv geschaffen werden.

Deutschlernen mit System und Perspektive

Um den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, setzt der ÖIF auf flexible Sprachförderung: Über die Online-Plattform Sprachportal.at stehen kostenfreie, berufsspezifische Deutschkurse zur Verfügung, etwa für Tourismus, Pflege oder Handel. Ergänzend dazu fördert der ÖIF Deutschkurse direkt am Arbeitsplatz, unabhängig vom Aufenthaltstitel. So erhalten Zugewanderte vom Alphabetisierungsniveau bis C1 gezielt Unterstützung. In Zusammenarbeit mit Partnern wie Talent & Care werden zusätzlich eigene Kurse für ausländische Pflegekräfte angeboten – ein weiterer Baustein auf dem Weg zur erfolgreichen Integration in den österreichischen Arbeitsmarkt.

