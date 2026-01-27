Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat das Projekt große Strahlkraft:

„Der Flughafen ist für Millionen Gäste der erste und letzte Eindruck unserer Stadt. Künftig wird dieser auch kulinarisch unverkennbar wienerisch sein.“

Die Mischung aus traditioneller Kaffeehauskultur, internationaler Kochkunst und modernen Food-Konzepten soll Besuchern zeigen, wie vielfältig die Wiener Lebensart schmeckt.

Auch Flughafen-Vorstand Julian Jäger betonte die Bedeutung des neuen Angebots: Der Airport wolle nicht nur regionale Spezialitäten anbieten, sondern „Wien in seiner ganzen kulinarischen Vielfalt in den Terminal bringen“. Das Ziel: Der Sprung zum 5-Sterne-Airport.

Vom Schnitzel bis zum Mocktail: Diese Lokale ziehen ein

Mit rund 30 neuen Restaurants und Shops erweitert die Süderweiterung die Gastro- und Retailflächen des Airports um 10.000 m². Viele der neuen Namen zählen zu den stärksten Marken der Wiener Food-Szene.

Figlmüller : Das legendäre „Schnitzel, so groß wie ein Teller“ wird künftig auf 700 m² serviert – inklusive Barbereich.

: Das legendäre „Schnitzel, so groß wie ein Teller“ wird künftig auf 700 m² serviert – inklusive Barbereich. DO & CO: Mit Café Demel, der DO & CO Bar und dem Konzept Henry bleibt der Gastro-Gigant auch in der neuen Erweiterung stark präsent.

Mit Café Demel, der DO & CO Bar und dem Konzept Henry bleibt der Gastro-Gigant auch in der neuen Erweiterung stark präsent. Café Landtmann : Im Foodcourt entsteht das „Landtmann Daily“ – mit Schmankerln und Mehlspeisen.

: Im Foodcourt entsteht das „Landtmann Daily“ – mit Schmankerln und Mehlspeisen. AIDA : Die rosa Kultkonditorei erweitert ihre Präsenz am Flughafen mit einem neuen Standort.

: Die rosa Kultkonditorei erweitert ihre Präsenz am Flughafen mit einem neuen Standort. Mochi : Die beliebte Asia-Fusion-Marke eröffnet „o.m.k by Mochi“.

: Die beliebte Asia-Fusion-Marke eröffnet „o.m.k by Mochi“. NENI : Im neuen NENI DELI warten orientalisch inspirierte Bowls und Salate.

: Im neuen NENI DELI warten orientalisch inspirierte Bowls und Salate. BARBARO : Die bekannte Gastronomenfamilie bringt erstmals neapolitanische Pizza an den Airport – unter dem Namen „Barbaro All’aeroporto“.

: Die bekannte Gastronomenfamilie bringt erstmals neapolitanische Pizza an den Airport – unter dem Namen „Barbaro All’aeroporto“. Tür 7 : Die preisgekrönte Bar serviert ab 2027 extravagante Cocktails in der „Viennity by Tür 7“-Bar.

: Die preisgekrönte Bar serviert ab 2027 extravagante Cocktails in der „Viennity by Tür 7“-Bar. Veganista & JuiceFactory: Beide Konzepte bleiben dem Airport treu und eröffnen zusätzliche, moderne Standorte.

Profis am Werk: SSP und Lagardère betreuen den Betrieb

Die beiden internationalen Experten für Airport-Gastronomie, SSP und Lagardère Travel Retail, übernehmen auch in der Süderweiterung große Teile des Betriebs. Sie sind bereits an mehreren europäischen Flughäfen tätig und bringen ihre Erfahrung im Umgang mit Sicherheitsanforderungen, internationalen Gästen und schnellen Abläufen ein.

SSP wird unter anderem Figlmüller, Landtmann, Mochi und Tür 7 betreiben und auch Starbucks in den neuen Terminalteil bringen. Lagardère ist für NENI, BARBARO, AIDA und Burger King verantwortlich.

Mehr Komfort, mehr Auswahl, mehr Wien: Das bietet die neue Süderweiterung

Mit insgesamt 70.000 m² neuer Nutzfläche setzt der Flughafen Wien auf Qualität und Komfort.

Geplant sind:

große, exklusive Lounges auf 6.000 m²

18 neue Bus-Gates

moderne, zentrale Sicherheitskontrolle

weitläufige Aufenthaltsbereiche

verbesserte Wegeführung zwischen allen Gates

Der Airport will damit seine Position in der internationalen Spitzenliga festigen – und Reisenden ein Stück Wien mitgeben, bevor sie abheben oder gerade landen.