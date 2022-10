A VERY STRONG MATCH

foodspring wird als erste Functional Fitness Food Marke in Europa Mitglied des Crossfit Affiliate Partner Networks (APN).

FOODSPRING & CROSSFIT – THE PERFECT MATCH.

Big News! foodspring ist ab sofort stolzer Teil des Affiliate Partner Networks (APN) von CrossFit. Das APN ist eine spezielle Plattform von CrossFit, bei der lizenzierte Fitnessstudios (sogenannte „CrossFit-Affiliates“) exklusiven Zugriff auf die weltweit renommiertesten Marken von Fitnessprodukten haben. CrossFit-Affiliates können somit nun über das APN ganz easy auf die hochwertigen Performance- und wertvollen Nahrungsergänzungsmittel von foodspring zugreifen.

“Von allgemeiner Fitness bis hin zu sportspezifischen Training will foodspring aktiven Menschen helfen, ihre individuellen Ziele zu erreichen. Alles, was wir tun, ist es, Menschen zu unterstützen und zu inspirieren, ein aktives Leben zu führen. Die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen bringt foodspring direkt in die CrossFit-Community, wie es noch nie zuvor der Fall war. Unser Ziel ist es, die CrossFit-Community auf ihrem Weg zu begleiten“, kommentiert Dominik Schafhaupt, Sales Director von foodspring.

Im Überblick: Über 4.200 Partner in Europa, die Teil des CrossFit APNs sind, haben nun direkten Zugang zu den innovativen Premium-Produkten von foodspring. Neben Top Preisen und Sonderangeboten, können die Partner ihren Mitgliedern erstklassige Nahrungsergänzungsmittel, die offiziell von CrossFit geprüft und genehmigt sind, anbieten. So ist eine auf das individuelle Training und Ziel abgestimmte Ernährung bestens vorprogrammiert.

Mike Marrone, Senior Manager des CrossFit Affiliate Partner Network:„Wir sind überglücklich, foodspring als unseren ersten internationalen CrossFit APN Partner vorstellen zu dürfen. Es ist wirklich bedeutungsvoll, mit ihnen neben unserem internationalen Team im CrossFit HQ zusammenzuarbeiten und ihnen eine Plattform zu bieten, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in der europäischen CrossFit Community zu verbreiten. Wir freuen uns auf die Partnerschaft und darauf Affiliate-Besitzer mit Vorteilen zu versorgen, die die Gesundheit und Leistung ihrer Mitglieder und ihrer Community verbessern!“

CROSSFIT – DAS HÄRTESTE WORKOUT DER WELT.

Der Begriff CrossFit steht für ein wahres Power-Training, denn hier fokussieren sich die SportlerInnen nicht nur auf eine spezielle Muskelgruppe, sondern gleich auf den gesamten Körper. CrossFit verlangt seinen TeilnehmerInnen somit Kraft, Ausdauer und Koordination ab. Eine Einheit besteht dabei aus drei Teilen: Warm-Up, WOD (Workout of the Day) und Stretching. Beim CrossFit wird zudem meist in einer Gruppe trainiert – so pushen sich alle Crossfitter im knallharten Workout gegenseitig zu neuen Personal Records.

WORKOUT OF THE DAY MIT FOODSPRING.

Sämtliche foodspring Produkte wurden funktionell und für individuelle Fitnessziele entwickelt. Kein Wunder also, dass sie bereits seit mehreren Jahren ein fixer Bestandteil in der CrossFit-Community sind. Ganz besonders beliebt sind das klassische Whey, das erfrischende Clear Whey sowie das vegane Protein von foodspring. Auch die Energy und Recovery Aminos für den extra Kick vor dem Training und in der Regeneration sind beim CrossFit-Training nicht mehr wegzudenken. Die breite Palette an Nahrungsergänzungsmittel von foodspring ist somit der ideale Support für ein intensives und erfolgreiches CrossFit-Workout.

Als Teil der APN beweist foodspring als Functional Fitness Food Marke einmal mehr die Qualität und Vertrauenswürdigkeit der Produkte, und stärkt so ihre Premium-Position innerhalb der Community.

Weitere Informationen zu foodspring und allen Produkten sind unter www.foodspring.at zu finden. Noch mehr Informationen zu CrossFit und CrossFit APN sind unter www.crossfit.com und www.crossfit.com/affiliate/partner-network erhältlich.