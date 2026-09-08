Das Forward Festival bringt kreative Köpfe in’s Gartenbaukino

Am 1. und 2. Oktober wird das Gartenbaukino wieder zum Treffpunkt der internationalen Kreativszene.

Beim Forward Festival diskutieren mehr als 25 Vortragende über Design, Technologie und die Frage, was in Zeiten künstlicher Intelligenz Aufgabe des Menschen bleibt.

Von Wien in die Welt

Seit seiner Premiere im Jahr 2015 hat sich das Forward Festival zu einer internationalen Erfolgsgeschichte entwickelt. Aus der ersten Ausgabe in Wien wurden bislang 35 Festivals in europäischen Städten wie Berlin, Hamburg, München, Zürich, Frankfurt und Amsterdam. Mehr als 600 Speakerinnen und Speaker erreichten dabei rund 50.000 Kreative aus 70 Nationen.

2026 kehrt das Festival nach Stationen in Berlin und Frankfurt für sein großes Saisonfinale nach Wien zurück. Für die Veranstalter ist das ein echtes Heimspiel: Schließlich ist Forward aus der heimischen Kreativszene hervorgegangen.

Mensch oder Maschine?

Im Mittelpunkt steht diesmal eine Frage, die die gesamte Branche beschäftigt: Was übernimmt die Maschine – und was bleibt Aufgabe des Menschen? Antworten darauf suchen internationale Größen wie Annie Atkins und Mirko Borsche.

Atkins ist für die detailreichen grafischen Welten der Filme von Regisseur Wes Anderson bekannt. Schriftzüge, Dokumente und Verpackungen entstehen bei ihr mit großer handwerklicher Präzision. Borsche wiederum zählt zu den renommiertesten Grafikdesignern Europas. Seine Kundenliste reicht von Balenciaga und Supreme über Inter Mailand bis zum Magazin „032c“.

Beide stehen für eine unverwechselbare persönliche Handschrift. Beim Forward Festival sprechen sie darüber, welchen Wert diese Individualität in einer Zeit behält, in der Bilder mithilfe generativer Programme in Sekundenschnelle und nahezu unbegrenzt produziert werden können.

Auch die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf den Berufsalltag werden beleuchtet. Ein eigenes Panel beschäftigt sich mit veränderten Aufgaben in Studios und Agenturen, neuen Erwartungen der Auftraggeber sowie Fragen rund um Urheberschaft und Honorare.

Annie Atkins |

©Annie Atkins Mirko Borsche | ©Martina Borsche

Stars der Kreativszene

Neben Annie Atkins und Mirko Borsche sind unter anderem Natasha Jen, Erik Kessels, das spanische Illustrationsduo Cachete Jack, Luna Maurer, Thomas Albdorf, Gabriela Namie, So Me, Supersense und Jim Stoten angekündigt.

Das Programm beschränkt sich dabei nicht nur auf Vorträge. Workshops, Ausstellungen, eine Expo Area, Side-Events und zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken sollen das Gartenbaukino zwei Tage lang in einen lebendigen Treffpunkt für Design, Kunst, Werbung und Medien verwandeln.

Begegnungen als Antrieb

Othmar Handl | ©Forward Festival / Alex Heuvink

Hinter Forward steht Gründer Othmar Handl. Für ihn ist das Festival mehr als eine Bühne für große Namen: Es soll Menschen zusammenbringen und ihnen den Mut geben, eigene Ideen in die Tat umzusetzen.

„Seit über zehn Jahren bringen wir die kreative Community zusammen – in Berlin, Wien, Frankfurt und überall dort, wo Leute anfangen wollen. Der Antrieb ist derselbe geblieben: Kreativität macht die Welt ein Stück besser, und das passiert nur, wenn Menschen sich begegnen.“

…erklärt Handl.

Das Forward Festival findet am 1. und 2. Oktober 2026 im Gartenbaukino statt.

Gewinnspiel

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Forward Festival Wien am 1. und 2. Oktober 2026 im Gartenbaukino!