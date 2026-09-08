Goldenes Handwerk: Wien feiert 396 neue Meister

Das ist einen Applaus wert! Vom Baumeister bis zum Kosmetiker: Wiens neue Meister zeigen, wie vielfältig und modern das Handwerk ist.

Erfreuliche Nachricht: Handwerker sind wieder mehr gefragt – und traditionelle Rollenbilder werden durchbrochen. 396 Meister- und Befähigungsprüfungen wurden im Vorjahr erfolgreich abgelegt.

Typische Berufe kaum noch

Während Frauen verstärkt in klassische Männerberufe vordringen, entscheiden sich immer mehr Männer für Berufe, die lange als typische Frauenberufe galten. Ein Beispiel ist Muhammed Enes Demirel (26), der seine Meisterprüfung im Bereich Kosmetik (Schönheitspflege) erfolgreich abgelegt hat.

Für Demirel steht der Mensch im Mittelpunkt: „Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich Menschen dabei helfen möchte, sich wohler in ihrer Haut zu fühlen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.“

Innungsmeister Erich Mähnert, Muhammed Enes Demirel und Spartenobmann Gerhard Komarek (v. l., Bild: Florian Wieser)

„Hinter jedem Meisterbrief steht viel Engagement, Fachwissen und Leidenschaft für das eigene Handwerk“, betont Gerhard Komarek, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien.

Baumeister sind top

Die größte Gruppe stellen die Baumeister mit 44 bestandenen Prüfungen. Dahinter folgen die Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger mit 33 Abschlüssen sowie Kosmetik (Schönheitspflege) mit 29.

Ebenfalls stark vertreten sind Elektrotechnik mit 25 sowie Friseur- und Perückenmacher mit 18 bestandenen Prüfungen. Jeweils 17 neue Meister verzeichneten die Bereiche Konditorei, Gartenbau und Kraftfahrzeugtechnik.

Handwerkliche Vielfalt

Die Statistik zeigt auch die enorme fachliche Vielfalt des Handwerks. Hochspezialisierte Berufe wie Orthopädietechnik, Metalldesign, Kälte- und Klimatechnik, Stuckateur- und Trockenbau oder Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmung tragen stark zur Qualität des Wirtschaftsstandorts bei.