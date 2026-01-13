2026 verwandelt sich das Foto Arsenal Wien in einen Schauplatz für Geschichten, Perspektiven und visuelle Überraschungen. Internationale Ikonen treffen auf junge Positionen, analoge Bildwelten auf digitale Diskurse – von radikaler Street Photography über poetische Diaspora-Erzählungen bis hin zu digitalen Kulturen. Ein Jahresprogramm, das neugierig macht und Augen öffnet.

Street Photography als Zeitdokument

Mit einer großen Retrospektive von Daido Moriyama eröffnet das Foto Arsenal Wien Ende Jänner das Ausstellungsjahr. Der japanische Meister der Street Photography zeigt das urbane Leben Tokios in radikal ehrlichen, körnigen Bildern. Seit den 1960er-Jahren hält Moriyama gesellschaftliche Umbrüche fest – zwischen Tradition und Konsum, Intimität und Chaos. Die international gefeierte Schau macht Wien zu einer der wichtigsten Stationen dieser Wanderausstellung.

Eröffnung: 30. Jänner 2026

Ausstellungsdauer: 31. Jänner–10. Mai 2026

Erinnerung jenseits von Archiven

Einen poetischen Kontrapunkt setzt Michelle Piergoelam mit ihrer ersten internationalen Einzelausstellung. In „Across the Water“ verwebt sie Fotografien, Textilien und Installationen zu einer visuellen Erzählung über die surinamische Diaspora. Mythen, familiäre Überlieferungen und Träume formen ein lebendiges Archiv, das koloniale Geschichte neu denkt, sensibel, politisch und zutiefst persönlich.

Eröffnung: 30. Jänner 2026

Ausstellungsdauer: 31. Jänner–10. Mai 2026

Radikale Bilder abseits des Kunstmarkts

Mit Photo Brut rückt das Foto Arsenal Wien Werke autodidaktischer Künstler:innen ins Rampenlicht. Über 150 Arbeiten zeigen eine rohe, ungezähmte Bildsprache, entstanden fern akademischer Regeln. Die Ausstellung eröffnet überraschende Perspektiven auf Kreativität als inneren Antrieb: kompromisslos und frei.

Eröffnung: 21. Mai 2026

Ausstellungsdauer: 22. Mai–6. September 2026

Wenn digitale Kulturen sichtbar werden

Das Festival Vienna Digital Cultures macht Wien im Sommer 2026 zum Treffpunkt für Kunst, Technologie und Theorie. Künstlerische Arbeiten untersuchen algorithmische Logiken, Plattformen und digitale Rituale, die unseren Alltag längst prägen. Das Foto Arsenal Wien fungiert dabei als Festivalzentrale und Denkraum für die digitale Gegenwart.

Festival-Eröffnung: 21. Mai 2026

Opening Days: 22.–24. Mai 2026

Ausstellungsdauer: 22. Mai–6. September 2026

Sichtbarkeit als Akt des Widerstands

Den kraftvollen Abschluss des Jahres bildet Zanele Muholi. Die international renommierte Fotograf:in nutzt das Medium als politischen Widerstand und macht Schwarze queere Identitäten sichtbar. Erstmals ist in Österreich eine umfassende Auswahl früher und aktueller Arbeiten zu sehen. Ein eindrucksvoller Appell für Erinnerung, Selbstermächtigung und gesellschaftliche Verantwortung.

Eröffnung: 18. September 2026

Ausstellungsdauer: 19. September 2026–10. Jänner 2027