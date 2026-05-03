Der beliebte Wettbewerb der Stadt Wien startet bereits in seine 18. Runde und präsentiert sich heuer so frisch wie nie. Unter dem Motto „Wien blüht auf“ sind alle Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber eingeladen, ihre grünen Rückzugsorte fotografisch festzuhalten und online einzureichen. Die Teilnahme ist kostenlos und die Chance auf Anerkennung und Preise so verlockend wie nie. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch betont den besonderen Charakter des Bewerbs:

Die Wiener:innen beweisen jedes Jahr, dass mit Herz, Engagement und grünem Daumen das Garteln im Frühjahr zu ihrer Leidenschaft wird. Mit dem Wettbewerb ,Blühendes Zuhause‘ werden genau diese kleinen und großen Pflanzenwelten prämiert.“

Neue Kategorien bringen frischen Wind in Wettbewerb

Statt klassischer Flächenbewertungen setzt „Blühendes Zuhause“ heuer auf thematische Vielfalt. Vier neue Kategorien spiegeln moderne Gartentrends wider und öffnen den Wettbewerb für noch mehr Ideenreichtum: vom „Insektenparadies“ über das „Naschplatzerl“ bis hin zu „Wilde Schönheit“ und „Klein, aber oho!“.

Ob üppiger Garten oder liebevoll bepflanztes Fensterbrett – jede grüne Idee findet hier ihren Platz. Besonders im Fokus stehen Nachhaltigkeit, Biodiversität und die Freude am naturnahen Gestalten.

Gemeindebau-Preis und Bezirksduell sorgen für Spannung

Neu ist auch ein eigener Gemeindebau-Preis, der die Gemeinschaft in Wiener Wohnhausanlagen stärken soll. Die drei Gemeindebauten mit den meisten Einreichungen werden ausgezeichnet – ein spielerischer Anreiz, der Nachbarschaften verbindet und gemeinsames Garteln fördert.

Zusätzlich sorgt ein Bezirksranking für Spannung. Auf einer interaktiven Karte färben sich die Bezirke je nach Zahl der Einreichungen immer intensiver grün. So entsteht ein lebendiges Stadtbild, das zeigt, wo Wien besonders kreativ erblüht.

So einfach geht’s: Fotografieren, hochladen, mitmachen

Die Teilnahme am Wettbewerb ist unkompliziert: Lieblingsplatz im Grünen fotografieren, Bild auf www.bluehendeszuhause.at hochladen – fertig. Alternativ können Fotos auch per Post eingesendet werden: Wohnservice Wien, Blühendes Zuhause, Guglgasse 7–9/2. OG, 1030 Wien. Einsendeschluss ist der 16. August 2026.

Eine fachkundige Jury rund um Biogärtner Karl Ploberger kürt schließlich die Gewinner, die sich über attraktive Preise und signierte Bücher freuen dürfen. Ein Wettbewerb, der nicht nur Pflanzen, sondern auch die Begeisterung für das urbane Garteln zum Blühen bringt.