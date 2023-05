Frage aller Fragen: Cooler Pool oder Biotop?!

Bei einem sind sich alle Wasserfreunde einig: dass sie sich nicht einig sind. Es ist die Frage, die im Sommer auf viele Gartenbesitzer zukommt.

Ein eleganter Pool oder ein naturbelassenes Biotop als Schwimmteich sind die beiden Glaubensrichtungen, wenn es an heißen Tagen um den Sprung ins eigene kühle Nass geht. Beide haben ihre Vor- und natürlich auch Nachteile. Allen voran: Pools brauchen ­Chemie, Badeteiche dafür mehr Platz.

Eine Preis-Frage

Die Herstellungskosten eines Schwimmteichs sind laut Experten um bis zu 40 Prozent geringer als bei einem klassischen Pool. Die laufenden Kosten des Teichs sind dank Verzicht auf Technik und Chemie gar nur halb so hoch. Es will jedenfalls genau überlegt sein, wie man sich an heißen Tagen abkühlt.