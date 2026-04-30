Staffelünergabe am Frankhplatz im 9. Bezirk. Nachdem die Wiener Linien mit ihren Arbeiten am Stationsgebäude fertig sind, startet die kimafitte Gestaltung der Oberfläche im Umfeld der Haltestelle. Mehr als das: Es ist eine Premiere. Wird doch damit der erste der künftigen U-Bahnvorplätze des neuen Linienkreuzes U2xU5 gestaltet. So entsteht hier bis Jahresende ein moderner, klimafitter Mobilitätsknoten im Herzen des 9. Bezirks. Planungsstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteherin Saya Ahmad, Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl und NEOS-Klubvorsitzende Selma Arapovic gaben dafür den offiziellen Startschuss.

“Es ist ein ganz besonderer Moment, denn hier beginnt nach einer langen Baustellenphase nun die Zukunft der neuen, modernen U-Bahnvorplätze unserer Stadt. Ausgehend vom Bau des neuen Linienkreuzes schaffen wir nun zum Auftakt im Stationsumfeld des Frankhplatzes 5000 Quadratmeter neue Aufenthaltsfläche mit 16 neuen Bäumen und 40 neuen Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen und Nebestelen – man kann zu Recht sagen: Hier entsteht ein neues Wohnzimmer im Freien”, so Ulli Sima.

Bezirk ist erfreut

“Ich bedanke mich herzlich bei den vielen Bürgern, die in dem breiten Beteiligungsprozess für die Umgestaltung mitgewirkt haben. Es freut mich sehr, dass die Wünsche der Alsergrunderinnen und Alsergrunder nach einem klimafitten und verkehrsberuhigten Frankhplatz und Umgebung jetzt umsetzen.”, so Bezirksvorsteherin Saya Ahmad.

Neugestaltung am Frankplatz

Bisher bestand der Frankhplatz mehr oder weniger aus einer zugeparkten Nebenfahrbahn. Diese wird aufgelassen. Mit der Neugestaltung wird nicht nur genug Platz für den Aufgang zur künftigen U-Bahnstation gewonnen, auch Sitzgelegenheiten und Tische sind eingeplant um in Zukunft den Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Die bestehenden Baumscheiben, die den Platz von der Fahrbahn und den Straßenbahngleisen trennen werden mit einer durchgehenden Grünfläche verbunden. Damit die Bäume und Pflanzen optimale Bedingungen vorfinden werden alle Grünflächen mit einer automatischen Bewässerung ausgestattet.

Raus aus dem Asphalt

Am Frankhplatz selbst entstehen mit zukunftsfitten Pflasterungen, Entsiegelungen und weitläufigen Grünflachen neue Aufenthaltsräume und eine fußgängerfreundliche Oase. Konkret werden nun über 3.700 qm nach dem Motto “Raus aus dem Asphalt” entsiegelt und wasserdurchlässig gepflastert. Zusätzlich entstehen weitere 1.100 qm neue Grünflächen. 16 neu gepflanzte Bäume und rund 40 Sitzgelegenheiten vervollständigen das zukünftige Freiluftwohnzimmer im Herzen Wiens.

Bald ein neues Bild

“Der Frankhplatz war über viele Jahre hinweg kein echter Platz, sondern vielmehr ein neuralgischer Mobilitätsknoten – geprägt von Asphaltflächen und einer ungenutzten Nebenfahrbahn. Bald zeigt sich ein vollig neues Bild: Aus diesem funktionalen Verkehrspunkt wird ein lebendiger Stadtraum.”, so Selma Arapovic.

Ein besonderes Highlight wird die Garelligasse, die vom Frankhplatz bis zur Frankgasse im Zuge des U-Bahnbaus auf Wunsch des Bezirks zur Fußgängerzone gestaltet wird. Neue Grünflächen mit 8 neuen Bäumen und einer Nebenstele sorgen für Kühlung und Beschattung in den kommenden heißen Sommermonaten. Gut platzierte Sitzgelegenheiten laden zu einer Pause unter dem Blätterdach ein.