Spätestens seit dem Alkoholverbot genießt der Franz-Jonas-Platz weit über Floridsdorf hinaus Bekanntheit – es ist seit rund einem Jahr in Kraft und sollte laut der Verordnung vorerst bis Anfang Februar 2026 gelten. Weil die Umsetzung aber derart erfolgreich war, wird es von der Stadt Wien verlängert: Laut Auskunft der Behörden hätten sich sowohl strafbare Handlungen als auch Beschwerden rund um den Bahnhof deutlich verringert. Daher kommt nach dem Probejahr ein unbefristetes Alkoholverbot!

Doch damit nicht genug: Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ soll der der hitzegeplagte Vorplatz auch noch entsiegelt, gekühlt und begrünt werden. Mit einem Wort: klimafit! Drei Monaten lang konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Anregungen für die Umgestaltung kundtun – auf einer Website, bei Workshops, Publikumsveranstaltungen und auf einem Ideenmarktstand.

Mehr Grün gefordert

Bezirksvorsteher Georg Papai verriet, was sich die Menschen unter anderem wünschen: mehr Grün, eine lebendige Gestaltung, klare Orientierung und Barrierefreiheit, mehr Sicherheit, eine bessere Struktur für Fußgänger sowie eine gute Verbindung an die Franklinstraße und den Pius-Parsch-Platz.