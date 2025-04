Liesinger Unternehmerinnen zeigen Mut, Vision und Handwerk

Frau in der Wirtschaft Wien bringt Generationen von Unternehmerinnen zusammen – starkes Zeichen für weibliches Unternehmertum

Zwei Unternehmerinnen, zwei Generationen – eine Botschaft: Frauen gestalten die Wirtschaft mit Herz und Hand. Beim Generationentalk von Frau in der Wirtschaft Wien wurde sichtbar, wie unterschiedlich, aber auch wie inspirierend weibliches Unternehmertum in Liesing, speziell im Stadtteil Mauer, gelebt wird.

Vom Designgeschäft bis zum modernen Woll-Atelier

Helga Schmidtschläger (64) ist seit fast drei Jahrzehnten eine feste Größe in Mauer. Ihr Geschäft Design im Griff steht für Qualität, Handwerk und Beständigkeit – und ist für viele ein Beispiel, wie man mit Leidenschaft erfolgreich bleibt. Ihre Botschaft:

„Traut euch! Seid mutig und macht euch selbstständig – es lohnt sich!“

Ganz am Anfang steht dagegen Annemarie Schöner (24) mit ihrem Wollgeschäft Marigold. Mit nachhaltiger Wolle, kreativen Workshops und digitalem Spirit hat sie in kürzester Zeit eine Community aufgebaut. Ihr Zugang:

„Einfach machen! Es gibt genug Unterstützung, z. B. bei der Wirtschaftskammer Wien.“

Starke Zahlen – starke Frauen

Fast 4 von 10 Unternehmen in Liesing werden von Frauen geführt. Besonders hoch ist der Anteil im Gewerbe & Handwerk (53,7 %) sowie in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft (47,3 %). Auch wenn in Bereichen wie Industrie oder Transport noch Luft nach oben ist – die Richtung stimmt.

Margarete Kriz-Zwittkovits, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien, unterstreicht:

„Unser Ziel ist es, Unternehmerinnen sichtbar zu machen, zu vernetzen und in jeder Phase ihres Wegs zu begleiten.“

Wiens Unternehmerinnen: 50.658 Mal Frauenpower

Mit über 50.000 Unternehmerinnen ist die Wiener Wirtschaft längst weiblich geprägt – und das in allen Branchen. Besonders stark sind Frauen im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei persönlichen Dienstleistungen und im Sozialbereich vertreten.

Kriz-Zwittkovits dazu:

„Jede dieser Unternehmerinnen trägt zur wirtschaftlichen Stärke und zur Innovationskraft Wiens bei. Diversität ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Mutig, kreativ, selbstbestimmt

Das Netzwerk Frau in der Wirtschaft Wien steht für moderne, chancengleiche Wirtschaft – und will vor allem eines: Frauen Mut machen.