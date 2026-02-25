Der Bedarf an qualitätsvoller Kinderbetreuung ist in Wien groß; umso wichtiger sind neue, verlässliche Angebote im Grätzl. Mit der Erweiterung bestehender Standorte und der Eröffnung neuer Häuser reagiert die St. Nikolausstiftung auf die steigende Nachfrage. Eltern im 11. und 18. Bezirk dürfen sich über zusätzliche freie Kindergartenplätze, moderne Infrastruktur und bewährte pädagogische Konzepte freuen. Die St. Nikolausstiftung zählt mit rund 90 Kindergärten und Horten zu den großen Trägerorganisationen in Wien und begleitet tausende Kinder auf ihrem Bildungsweg.

Moderner Standort St. Severin ab März

Im 18. Bezirk entsteht derzeit ein neuer Kindergartenstandort, der schon ab März 2026 zusätzliche Plätze für Kinder ab einem Jahr anbieten soll. In dem fünfgruppigen Haus werden bestehende Gruppen zusammengeführt und erweitert. Helle, freundlich gestaltete Räume, eine zeitgemäße Ausstattung und ein großer Garten bieten viel Platz für Bewegung, Kreativität und gemeinsames Entdecken. Der neue Standort St. Severin soll ein Ort sein, an dem Kinder sich geborgen fühlen und ihre Talente optimal entfalten können. Begleitet werden sie dabei von erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen.

Kindergarten Altsimmering öffnet neu

Auch in Simmering tut sich einiges. Der Kindergarten Altsimmering wird nach einem kompletten Neubau voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst 2026 wiedereröffnet. Direkt gegenüber der U3-Station Simmering gelegen, ist der Standort besonders gut erreichbar. Künftig stehen dort vier Gruppen, großzügige Räumlichkeiten, ein eigener Bewegungsraum sowie eine Terrasse für Spiel und Aktivität im Freien zur Verfügung. Für Familien im 11. Bezirk entsteht damit ein modernes, zentrales Betreuungsangebot mitten im Grätzl, das die Koordination von Beruf und Kinderbetreuung erleichtert.

Eltern, die aktuell einen freien Kindergartenplatz suchen, können sich schon jetzt bei der St. Nikolausstiftung melden. In mehreren Einrichtungen in Wien sind Plätze für Kinder ab etwa einem Jahr verfügbar. Das Team unterstützt gerne bei der Suche nach dem passenden Standort.

Kontakt und Auskunft bei der St. Nikolausstiftung: 01/51 552-3838 | office@nikolausstiftung.at

Übersicht zu Standorten und freie Kindergartenplätze: nikolausstiftung.at