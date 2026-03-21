Alles Gute aus der Gegend – unter dieses Motto könnten die Märkte im 13. Bezirk stehen, die auch heuer wieder dazu einladen Frisches aus der Region einzukaufen. Die Auswahl ist dabe groß:

In der Altgasse findet der Wochenmarkt jeden Samstag von 9 bis 16 Uhr statt und lädt zum entspannten Einkauf regionaler Produkte ein.

Auch der Bauernmarkt am Roten Berg (Trazerberggasse) bietet wieder zahlreiche Termine an. Jeweils von 9 bis 16 Uhr kann dort an den Sonntagen, 29. März, 3. Mai, 7. Juni, 6. September, 4. Oktober, 8. November sowie am 6. und 20. Dezember eingekauft werden.

Das Angebot reicht von saisonalem Obst und Gemüse über frisches Brot bis zu Käse- und Fleischspezialitäten und vielen weiteren regionalen Schmankerln und bietet für jeden Geschmack das Passende.

„Unsere Märkte sind wichtige Orte für Begegnungen im Bezirk und leisten einen wertvollen Beitrag zur Nahversorgung sowie zum Genuss regionaler Produkte.“, betont Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl.