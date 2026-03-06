Seit Ende Februar gibt es die Aktion “das gute Los”: Unterstützer haben die Möglichkeit, mit dem Kauf von Das gute Los nicht nur attraktive Preise zu gewinnen, sondern gleichzeitig wertvolle Projekte zu fördern – darunter das Kinderhospiz Lichtblickhof im 14. Bezirk.

Viele Lichtblicke

Am Lichtblickhof begleitet ein erfahrenes Team schwerkranke Kinder und ihre Familien mit speziell ausgebildeten Therapie-Tieren. Wenn ein Kind beim Streicheln eines Pferdes zur Ruhe kommt oder ein Lächeln beim Schnurren einer Katze entsteht, wird Hoffnung spürbar. Jedes Los ermöglicht viele Lichtblicke in schweren Zeiten.

Tolle Preise

Neben dem guten Zweck winken bei der Frühjahrslotterie zahlreiche hochwertige Gewinne – als Hauptpreise zum Beispiel ein Auto, ein Sparbuch mit Einlage sowie attraktive Warengutscheine. Ein Satz mit 15 Losen kostet 31,50 Euro. Die Ziehung findet Ende Juni statt.