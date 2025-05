Frühjahrsputz fürs Auto: So bleibt Ihr Fahrzeug top in Schuss

Der Winter hinterlässt Spuren – nicht nur auf den Straßen, sondern auch am Auto. Mit dem richtigen Frühjahrsputz sorgen Autofahrer nicht nur für neuen Glanz, sondern beugen auch Schäden und Wertverlust vor. Der ÖAMTC gibt praktische Tipps, worauf jetzt zu achten ist.

Wenn der Frühling kommt, wird vielerorts geputzt – auch beim Auto zahlt sich das aus. “Nach dem Winter ist eine gründliche Autowäsche besonders deshalb zu empfehlen, da bei stark verschmutzten Kennzeichen und Scheiben mitunter Strafen drohen”, erklärt ÖAMTC-Techniker Florian Merker.

Noch wichtiger: Salzreste vom Winter können langfristig den Lack beschädigen und zu Rost führen. Wer sein Fahrzeug nicht rechtzeitig pflegt, riskiert teure Reparaturen – und einen sinkenden Wiederverkaufswert.

Außenwäsche: Waschstraße statt Waschbox

Gerade bei kühlen Temperaturen sollte das Auto besser in der Waschstraße gereinigt werden. Der Grund: Wasserreste können in Türfalzen oder am Kofferraum einfrieren. Auch die Böden von SB-Waschplätzen vor Garagen sind bei Minusgraden oft spiegelglatt – eine unnötige Gefahr.

Ein Muss ist jetzt die Unterbodenwäsche. Sie entfernt Streusalzreste, die sonst Rostschäden verursachen können. Eine Vorwäsche schützt zusätzlich den Lack vor Kratzern durch Schmutzpartikel.

Vor der Einfahrt gilt: Antennen einfahren, Außenspiegel einklappen. Wer dem Lack extra Pflege gönnen möchte, kann ihn im Anschluss polieren und versiegeln lassen.

Kleine Schäden früh erkennen

Während der Wäsche oder beim Trocknen lohnt sich ein genauer Blick auf die Karosserie und die Scheiben. Steinschläge, Lackschäden oder kleine Risse in der Windschutzscheibe sollten rasch behoben werden – so lässt sich teurer Folgeschaden vermeiden.

Innenreinigung: Mehr als nur Staubsaugen

Auch der Innenraum hat nach dem Winter meist eine gründliche Reinigung nötig. Polster, Sitzbezüge und Kunststoffflächen sollten je nach Material mit geeigneten Mitteln gepflegt werden. Die Betriebsanleitung hilft hier weiter.

Wichtig: Auf Glanzsprays an Lenkrad, Schaltknauf oder Pedalen besser verzichten – sie können rutschige Oberflächen verursachen und die Fahrsicherheit beeinträchtigen.

Klare Sicht – auch von innen

Im Winter läuft das Gebläse auf Hochtouren – das hinterlässt Spuren auf den Innenscheiben. Mit Glasreiniger und einem fusselfreien Tuch lässt sich der Film leicht entfernen. Wer anschließend trocken nachwischt, vermeidet Schlieren.

Technik-Check nicht vergessen

Wischerblätter leiden im Winter besonders. Wenn sie schmieren oder eingerissen sind, sollten sie ersetzt werden. Auch ein Blick auf alle Flüssigkeitsstände lohnt sich: Scheibenwischwasser, Öl, Brems- und Kühlflüssigkeit sowie der Reifendruck sollten jetzt geprüft werden.