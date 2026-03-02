Schon bald erblühen im hauseigenen Zen-Garten rosé- und beigefarbene Magnoliensträucher. Die klare Luft, das leise Rascheln der Blätter und die fernöstlich inspirierte Architektur schaffen eine Atmosphäre, in der Ruhe spürbar wird.

125 Zimmer und Suiten laden zum Ankommen und Durchatmen ein. Der hoteleigene Wellnessbereich ergänzt das Angebot für alle, die bewusst entschleunigen möchten. Die harmonische Verbindung asiatischer und europäischer Elemente zieht sich dabei durch das gesamte Resort – vom Design bis zur mehrfach ausgezeichneten Kulinarik.

Self-Care als neue Routine

Gerade im Frühling ist der Wunsch nach Regeneration besonders stark. Self-Care – also bewusste Selbstfürsorge – gewinnt in herausfordernden Zeiten zunehmend an Bedeutung. Es geht darum, innezuhalten, tief durchzuatmen und Körper wie Seele Aufmerksamkeit zu schenken.

In der Therme Linsberg Asia entfaltet das heilkräftige Thermalwasser seine wohltuende Wirkung. Ob entspanntes Treibenlassen im Becken oder aktive Teilnahme am Bewegungsprogramm – die Angebote sind vielfältig und stärken nachhaltig die Vitalität. Wer sich Zeit nimmt, erkennt oft klarer, was wirklich guttut.

45 Wege zur Entspannung

Rund 45 Entspannungseinheiten stehen wöchentlich auf dem Programm. Besonders beliebt: Sanftes Yoga, Synergy Yoga, Gesundheitsyoga oder Yin Yoga.

Ein Fixpunkt für viele Gäste ist die tägliche Teezeremonie in der Zen-Lounge. Nach einem feierlichen Gongschlag wird eine Schale Tee in fernöstlicher Tradition gereicht – kostenfrei und als Zeichen der Wertschätzung. Ein kleines Ritual mit großer Wirkung: Gelassenheit stellt sich ein, das Gedankenkarussell kommt zur Ruhe.

Die großzügige Thermen- und Saunalandschaft erstreckt sich über 15.000 Quadratmeter. Unterschiedliche Becken, thematisierte Saunen, gemütliche Rückzugsorte und täglich geführte Aufgüsse sorgen für Abwechslung – und dennoch für tiefe Entspannung.

Wellness, die unter die Haut geht

Ein besonderes Highlight sind die asiatischen Wohlfühlmassagen sowie Behandlungen mit der neuen Kosmetiklinie „Biothai“. Hier darf der Alltag Pause machen.

Wer es noch exklusiver mag, bucht den Private Spa-Bereich – inklusive prickelndem Sekt und süßer Versuchung. Wellness ganz privat, fernab vom Trubel.

Neu: Premium Day Spa mit Wunschliege

Für alle, die sich einen luxuriösen Wellnesstag gönnen möchten, gibt es das neue Premium Day Spa. Das Angebot umfasst eine reservierte Wunschliege in der Yasumi Lounge im „Garten der Ruhe“, Thermen- und Saunagenuss sowie Verpflegung und zahlreiche Inklusivleistungen. Preislich startet das Tagespaket bei 122,50 Euro pro Person – ideal für eine spontane Auszeit vom Alltag.

Fernöstlicher Frühling zur Kirschblüte

Passend zur Saison lockt das Arrangement „Fernöstlicher Frühling zur Kirschblüte“. Ab einer Nacht im Doppelzimmer Magnolie genießen Gäste Halbpension inklusive abendlichem Sushi-Buffet, Massageöl am Zimmer, uneingeschränkte Thermen- und Saunanutzung sowie Teilnahme am Entspannungs- und Bewegungsprogramm.

Ab zwei Nächten gibt es eine Kirschblütenmassage als besonderes Extra dazu. Das Paket ist ab 434 Euro pro Person buchbar.

Eine Auszeit, die nachwirkt

Linsberg Asia ist mehr als ein Thermenaufenthalt. Es ist ein Ort, an dem Natur, fernöstliche Gelassenheit und moderner Komfort zu einem stimmigen Gesamterlebnis verschmelzen.

Den Frühling atmen, spüren und auskosten – und vielleicht ein Stück dieser Ruhe mit nach Hause nehmen.

Infos und Buchungen unter: www.linsbergasia.at