Bunt, kulinarisch und voller Grätzl-Gefühl wird der Alsergrund an diesem Samstag zum Treffpunkt für Nachbarn, Familien und Besucher aus ganz Wien. Das Servitenviertel lädt ein,

Kulinarik, Kreatives und Erlebnisse

Zwischen Servitengasse und Grünentorgasse zeigen die Betriebe des Servitenviertels ihre Vielfalt: von feiner Patisserie über Spezialitäten aus aller Welt bis hin zu handwerklichen Designs. Besucherinnen und Besucher können sich durchkosten, neue Lieblingsorte entdecken und bei Workshops und Mitmachstationen ins Gespräch kommen.

Cafés, Manufakturen und Kreativbetriebe öffnen ihre Türen und machen das Viertel zu einem lebendigen Schaufenster lokalen Bezirkslebens. Besonders die kreativen Workshops und Verkostungen machen das Frühlingsfest zu einem interaktiven Erlebnis, bei dem Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden und die Vielfalt des Grätzls unmittelbar erfahren können.

Musik, Spiele und Begegnung

Die Jazzophoniker sorgen als mobile Band für den musikalischen Rahmen und begleiten das Fest an verschiedenen Plätzen. Kinder dürfen sich auf Spiel- und Kreativangebote freuen, während beim Schach-Simultan und am Glücksrad Spannung garantiert ist. Das Viertel wird so zur offenen Bühne für Begegnung und Unterhaltung. Bei der Fotobox gibt es dann noch eine schöne bildliche Erinnerung an einen spannenden Tag.

Auch die Gastronomie im Grätzl lädt zum Verweilen ein und sorgt mit Verkostungen und Spezialitäten für besondere Genussmomente. Zahlreiche Stände bieten zudem kleine Überraschungen, Gewinnspiele und persönliche Begegnungen mit den Betrieben des Viertels.

Das Frühlingsfest der IG Servitenviertel versteht sich als offenes Nachbarschaftsevent, das alle Generationen zusammenbringt und den Alsergrund als lebendiges, vielfältiges Grätzl erlebbar macht. Damit wird das Servitenviertel einmal mehr zum Treffpunkt für alle, die Stadtleben, Genuss und Nachbarschaftskultur miteinander verbinden möchten.

Frühlingsfest im Servitenviertel

9. Mai 2026, 12-19 Uhr

Mehr Infos: servitenviertel.at