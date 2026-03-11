Ostern zählt in Österreich zu den wichtigsten Feiertagen überhaupt. Neben dem familiären Zusammenkommen und einer guten Jause gehört aber vor allem eines dazu: das Osternest. Damit es auch heuer wieder gut für die bevorstehende Suche gefüllt ist, lädt das VinziRast-Lokal mittendrin zum Ostermarkt. Dabei wartet auf die Besucher am 21. und 22. März von 12 bis 18 Uhr ein spannendes Programm. Die VinziRast-Chance bietet ihre Werkstücke, darunter Taschen, Schmuck, Holz-Spielzeug oder Osterdekoration, zum Verkauf an. Alle Produkte wurden von Menschen, die sich gerade im Asylverfahren befinden, per Hand gemacht.

Doch auch wer lieber selbst aktiv werden möchte, kommt nicht zu kurz: Für Familien, Kinder und Handwerkbegabte gibt es die VinziRast Osterbastelei. Hier werden Osterkekse gebacken und gebastelt – dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt! Für die Bastelaktion wird um Anmeldung bei Elena Osenstetter unter e.osenstetter@vinzirast.at gebeten. Für die Teilnahme bittet die VinziRast um eine Spende in Höhe von 20 Euro, die wie alle Erlöse des Ostermarktes, den verschiedenen Projekten der VinziRast zu Gute kommt.

Auch die kulinarische Verpflegung ist gesichert!

VinziRast Lokal Mittendrin Ostermarkt:

• Samstag, 21. März und Sonntag, 22. März

• jeweils von 12 bis 18 Uhr im

• VinziRast-Lokal mittendrin, Währinger Straße 19, 1090 Wien