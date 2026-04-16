Es sind oft die kleinen Gesten, die große Wirkung zeigen. Mit den neuen Sondereditionen schafft das Weingut Hagn eine genussvolle Möglichkeit, Dankbarkeit auszudrücken. Ob für Mama, Papa oder andere Herzensmenschen – die edlen Tropfen stehen für Aufmerksamkeit, die nicht nur gesagt, sondern auch erlebt werden kann.

„Geschenke mit persönlicher Botschaft liegen weiterhin im Trend. Mit unseren Sondereditionen möchten wir eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, Wertschätzung auszudrücken und gleichzeitig regionalen Wein zu genießen.“

…so Wolfgang Hagn jun.

„Danke Mama“: Fruchtiger Rosé für den Muttertag

Zum Muttertag rückt eine besonders charmante Edition in den Mittelpunkt: der Rosé Zweigelt 2025 in der „Danke Mama“-Edition. Der trockene Qualitätswein aus dem Weinviertel überzeugt mit fruchtigen Noten von Erdbeere und Kirsche und bringt frische Leichtigkeit ins Glas.

Mit seiner feinen Säurestruktur und seinem eleganten, unkomplizierten Stil ist er der ideale Begleiter für sonnige Frühlingstage – und eine geschmackvolle Hommage an alle Mütter.

„Danke Papa“: Würziger Veltliner mit Charakter

Auch für den Vatertag hat das Weingut Hagn die passende Antwort parat. Der Grüne Veltliner Ried Hundschupfen 2025 in der „Danke Papa“-Edition steht für charaktervollen Genuss und authentische Weinviertler Stilistik.

Frisch, aromatisch und mit dem typischen „Pfefferl“ präsentiert sich dieser Weißwein als idealer Begleiter für alle Väter, die Wert auf Qualität und Ausdruck legen. Seine ausgewogene Struktur und klare Herkunft machen ihn zu einem Geschenk mit Persönlichkeit.

„Alles Liebe“: Für die besonderen Momente im Leben

Nicht nur für Mutter- oder Vatertag eignen sich die Sondereditionen. Mit der „Alles Liebe“-Edition – dem Grünen Veltliner Ried Antlasbergen 2025 – bietet das Weingut Hagn einen vielseitigen Allrounder für Geburtstage, Jubiläen oder kleine Aufmerksamkeiten zwischendurch.

Frische Eleganz und ein ausdrucksstarker Charakter verleihen diesem Wein eine besondere Note und machen ihn zur idealen Wahl für genussvolle Grüße jeder Art.

Mehr Infos unter www.hagn-weingut.at