Das Beste daran: Der gesamte Erlös geht zu 100 Prozent an den gemeinnützigen Verein Springboard, der seit 2015 jungen Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien sowie Menschen mit Behinderungen den Weg in Ausbildung, Beruf und Gesellschaft ebnet.

Die Spenden aus der Auktion fließen direkt in drei zentrale Programme von Springboard:

„Springboard“: Vermittelt Praktika, Lehrstellen und Jobs und vergibt Stipendien.

„Go Digital!“: Stärkt digitale Teilhabe durch Laptops und die Finanzierung von Computerkursen an Wiener Schulen.

„KULTurgut“: Bietet kostenlose Kultur- und Sporterlebnisse zur Förderung der sozialen und kulturellen Integration.

Alle Projekte sind niederschwellig, unbürokratisch und kostenlos für die Teilnehmer. So wird jungen Menschen, die sonst oft übersehen werden, eine echte Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft gegeben.

Dorotheum unterstützt als Partner

Die Auktion wird in Zusammenarbeit mit dem Dorotheum organisiert. Käuferinnen und Käufer schließen den Kaufvertrag direkt mit dem Verein Springboard ab – ohne zusätzliche Gebühren oder Zuschläge.

Die Abwicklung erfolgt unkompliziert und transparent, alle Details und AGBs sind online auf der Dorotheum-Website abrufbar.

Spende mit Mehrwert: 50 % steuerlich absetzbar

Ein zusätzlicher Anreiz für alle Bieter: Die Hälfte des Kaufpreises kann steuerlich als Spende abgesetzt werden. Springboard übernimmt auf Wunsch die Meldung ans Finanzamt – dafür werden Name und Geburtsdatum benötigt.

So funktioniert die Teilnahme

Wer mitbieten möchte, kann sich direkt beim Dorotheum informieren oder Kaufaufträge erteilen.

Kontaktperson:

Ingeborg Fiegl

Dorotheum GmbH & Co KG

Tel.: +43-1-515 60-449

E-Mail: ingeborg.fiegl@dorotheum.at

Abholung der ersteigerten Stücke erfolgt nach Vereinbarung mit Barbara Neubauer unter Tel.: +43 1 716 39-43 oder per E-Mail an sb.sponsoring@gmail.com.

Gemeinsam für eine solidarische Zukunft

Mit jedem Gebot werden Bildungsgerechtigkeit, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe gefördert. Wer also schon immer ein besonderes Fußball-Sammlerstück besitzen wollte, kann jetzt Sportliebe und soziales Engagement perfekt verbinden – und dabei jungen Menschen in Wien neue Perspektiven eröffnen.

Weitere Infos unter: www.springboard.wien