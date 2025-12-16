Frau Schön ist mit 100 Jahren noch geistig beeindruckend fit: Sie kann die 20 Strophen eines Gedichtes von Friedrich Schiller mit Gestik und Mimik vortragen. Mit einem Ausdruck ihrer Lebensfreude, Energie und Liebe zur Kultur. Sie wurde in einer Zeit voller Gegensätze geboren und aufgewachsen, dennoch bewahrte sie sich Humor, Optimismus und Lebensmut. Eine Frau, die ein ganzes Jahrhundert voller Geschichte, Widerstandskraft und Lebensfreude symbolisiert.

Lebensfreude

Die Ehrung verbindet die stellvertretende Bezirksvorsteherin auch persönlich mit der Jubilarin. Auch ihr sind Lebensfreude und kulturelle Leidenschaft ein wichtiges Anliegen. Die Feier im Haus Hohe Warte wurde deshalb zu einem Moment, der den Bezirk Döbling, seine Menschen und seine Geschichte auf besondere Weise sichtbar macht.