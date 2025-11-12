Mit ihrer gemeinsamen Kampagne „Gans tödliche Weihnacht“ setzen sie ein klares Zeichen für Tierschutz und gegen Massentierhaltung. Ihr Ziel: Bewusstsein schaffen für das Leid der Tiere – und zeigen, dass Weihnachten auch ohne Tierleid gefeiert werden kann.

„Mäßigung ist ein lohnendes Ziel“

Cesar Sampson, bekannt durch seine Musik und seinen bewussten Lebensstil, lebt aus Überzeugung vegetarisch. Ihm geht es nicht um Verbote, sondern um Achtsamkeit:

„Ich beobachte, dass Menschen oft nicht aus Überzeugung so viel Fleisch essen, sondern aus Gewohnheit. Ich freue mich, wenn die Kampagne zum Innehalten anregt – und über jede Gans weniger, die wegen Weihnachten getötet wird. Mäßigung im Fleischkonsum ist ein lohnendes und gesundes Ziel.“

Sampson steht damit für eine Haltung, die Genuss und Verantwortung vereinen will – passend zur besinnlichen Zeit des Jahres.

Kunst mit klarer Botschaft

Franz Josef Baur bringt das Thema mit seiner künstlerischen Sprache auf den Punkt. Obwohl er selbst hin und wieder Fleisch isst, lehnt er industrielle Tierhaltung entschieden ab. Seine Kunst soll aufrütteln und zum Mitfühlen einladen:

„Die Vorweihnachtszeit ist ein Symbol. Wer hinschaut, spürt: Es geht um mehr als Lichterglanz und Festessen. Es geht um Verantwortung, Mitgefühl und Liebe – und darum, wie bewusst wir mit Leben umgehen.“

Mit dieser Botschaft trifft Baur den Nerv der Zeit: Achtsamkeit und Nachhaltigkeit sind längst mehr als nur Trends.

Ein starkes Bild für eine unbequeme Wahrheit

Für die Kampagne schlüpfen Sampson und Baur sprichwörtlich in die Rolle der Gänse. In einer Serie eindrucksvoller Fotografien stellen sie die Perspektive der Tiere in den Mittelpunkt. Ein besonderes Detail sorgt für Nachdenklichkeit: Die beiden berechneten, was sie als „Gänsebraten“ kosten würden – ein symbolisches, aber aufrüttelndes Experiment.

Das Ergebnis: emotionale, ehrliche und provokante Bilder, die zum Hinschauen zwingen. Die Kampagne will nicht mit erhobenem Zeigefinger belehren, sondern dazu inspirieren, bewusster zu feiern – mit Mitgefühl statt mit Gans.

©Raphael Fasching