Wer glaubt, Wien hätte kulinarisch schon alles gesehen, war noch nicht bei den Genusswelten. Drei Tage lang dreht sich im ehrwürdigen MAK alles um das, was das Leben schöner macht: gutes Essen, edle Tropfen und das Gefühl, sich einfach einmal etwas zu gönnen. Zwischen handgerollten Trüffelpralinen, cremigem Käse, funkelndem Champagner und knusprigem Sauerteigbrot wird geschlemmt, gestaunt und das schöne Leben gefeiert.

Paradies für Feinschmecker und Genießer

Rund 80 Aussteller bringen 2025 die Welt des guten Geschmacks nach Wien. Von der burgenländischen Weinmanufaktur über italienische Olivenölpressen bis zu Wiener Confiserien – hier begegnen sich Handwerk, Leidenschaft und Kreativität. Besucher dürfen probieren, vergleichen, philosophieren und natürlich einkaufen. Wer sich für hochwertige Lebensmittel begeistert oder einfach neue Geschmacksrichtungen kennenlernen will, ist hier goldrichtig. Besonders beliebt: kleine Produzenten, die ihre Produkte sonst nur online oder im Hofladen anbieten. Hier kann man sie endlich live erleben und oft gleich direkt mit den Menschen sprechen, die hinter den Köstlichkeiten stehen.

Kein Genuß ist vorübergehend; denn der Eindruck, den er zurückläßt, ist bleibend.

Johann Wolfgang von Goethe

Workshops und Showküche mit Aha-Effekt

Die Genusswelten bieten dabei einzigartige Kulinarik-Erlebnisse. In der Thermomix-Showküche verrät Claudia Madl clevere Küchentricks, Maître Chocolatiers zeigen, wie aus Kakao pure Glücksmomente entstehen, und bei der Mozzarella-Session darf selbst Hand angelegt werden. Dazu kommen Verkostungen von edlen Weinen, Whisky und Craft-Bier, Vorträge zu nachhaltigem Genuss und jede Menge Gelegenheiten zum Mitmachen. Ob Schokoladenliebhaber, Grillmeister oder Käsefan – hier bekommt jeder Appetit auf mehr.

Tage des Genusses feiern, mitten in Wien

Das MAK – Museum für angewandte Kunst – bietet dafür den perfekten Rahmen. Mit 2.700 Quadratmetern Ausstellungsfläche, zentraler Lage und prachtvollem Ambiente ist es eine Bühne für alles, was schmeckt. Nur wenige Schritte vom Stadtpark entfernt, gut erreichbar mit U-Bahn oder Straßenbahn, wartet hier ein Wochenende voller Geschmack und Inspiration. Wer nach einem Tag voller Verkostungen durchschnauft, kann sich sicher sein: Wien schmeckt 2025 so gut wie nie zuvor.

Genusswelten

24.–26. Oktober 2025

Fr., 15–19 Uhr, Sa., 10–19 Uhr, So., 10-–17 Uhr

MAK – Museum für angewandte Kunst

Stubenring 5, 1010 Wien

Tagesticket an der Kassa EUR 14,00, ermäßigtes Ticket EUR 10,00. Ermäßigte Tickets für Mitglieder des Vorteilclubs der Stadt Wien, Schüler, Studenten, Senioren, Zivildiener und Menschen mit Behinderung.

Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen freier Eintritt.

Mehr Infos & Tickets:

