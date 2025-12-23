In der Justizanstalt Josefstadt begegnen die Seelsorger:innen in der Besucherzone täglich Kindern, die auf ein Wiedersehen mit ihrem inhaftierten Papa oder ihrer inhaftierten Mutter warten. Keine alltägliche Situation, die für junge Menschen oft überfordernd ist.

Wir spüren, wie ungewohnt und teilweise auch belastend diese Situation für Menschen ist und wollen dem in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit schenken.

… so Jonathan Werner, katholischer Theologe und leitender Anstaltsseelsorger in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Teddys mit Mission

Deshalb wurde auch die Teddybären-Aktion ist Leben gerufen. Seit kurzem verteilt das Team der Seelsorge Teddys an die wartenden Kids – ein kleines Stück Geborgenheit zum Mitnehmen. Der Teddybär soll dabei mehr sein als ein Trostspender für den Moment, wie Werner näher ausführt:

Teddybären vermitteln nicht nur optisch Zärtlichkeit, Geborgenheit und Zuwendung, sondern sie machen auch spürbar, dass jemand für sie da ist und an sie denkt. Diese Wertschätzung den Kindern gegenüber erstreckt sich nicht zuletzt auch auf die Insassen selber. Der achtsame Blick auf die Menschen im Umfeld eines Insassen ist meines Erachtens ein wichtiger Beitrag zur erwünschten Resozialisierung.

Unterstützung dringend gesucht

Damit die Aktion fortgeführt werden kann, ist die Gefängnisseelsorge auf Spenden angewiesen. Jeder Beitrag hilft, Kindern in einer belastenden Situation ein Stück Sicherheit und Zuwendung mitzugeben. Wer die Seelsorge unterstützen möchte, kann hier spenden:

Dr. Jonathan R. Werner, Katholische Gefängnisseelsorge

IBAN: AT46 2011 1000 0313 2048

Verwendungszweck: Teddy

Oder online auf: gofundme.com/f/teddybaren-fur-kinder-von-gefangenen

Mit den Einnahmen werden neue Teddybären für die Kinder in der Besucherzone gekauft. Die Gefängnisseelsorge bittet darum, von Spenden gebrauchter Stofftiere abzusehen.