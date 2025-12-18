Seit zwei Jahren setzt Ottakring als „Lebensmittel-Rettungsbezirk“ verstärkt auf Maßnahmen gegen Lebensmittel-Verschwendung. Nun folgt ein weiteres starkes Zeichen: Auf Initiative von Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und in Kooperation mit den Kinderfreunden und der VHS wurde in der Volkshochschule am Ludo-Hartmann-Platz 7 ein neuer öffentlicher Fairteiler-Kühlschrank aufgestellt.

Jeder kann zugreifen

Jeder ist eingeladen, mitzumachen und überschüssige Lebensmittel zu teilen oder kostenlos mitzunehmen – unkompliziert, anonym und solidarisch. Der Grundgedanke des Fairteilers ist einfach: Viele Lebensmittel werden entsorgt, obwohl sie noch einwandfrei genießbar sind. Gleichzeitig steigen die Lebenshaltungskosten und belasten zahlreiche Haushalte. Der Fairteiler schafft hier eine Verbindung zwischen Überfluss und Bedarf.

Ort des Miteinanders

“Der Fairteiler bringt die Menschen zusammen und zeigt, wie einfach Nachhaltigkeit im Alltag sein kann. Wenn wir teilen statt wegzuwerfen, gewinnen alle: die Umwelt, die Gemeinschaft und jene, die Unterstützung brauchen“, betont Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp. Alle können Lebensmittel, die noch gut und originalverpackt sind, in den Kühlschrank legen – etwa Obst, Gemüse oder Produkte kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums.

Wo und wann

Der Ort des fairen Miteinanders: VHS Ottakring, Ludo-Hartmann-Platz 7, im 1. Stock neben dem Kundenservice (barrierefreier Zugang möglich), geöffnet Montag bis Freitag von 8 bis 21:30 Uhr.

Mehr Infos zum Fairtrade-Bezirk: Ottakring Fairtrade