Gemeindebau Thürnlhofstraße wird zur Kunstbühne

Nach erfolgreichen Inszenierungen am Friedrich-Engels-Platz und am Rennbahnweg kehrt das Kunstprojekt „Anima Gemeindebau“ zurück und verwandelt die Wohnhausanlage in der Thürnlhofstraße in ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk.

Mit „Anima Thürnlhofstraße“ wird der Gemeindebau erneut zum Schauplatz künstlerischer Innovation und gemeinschaftlicher Begegnung. Ein Ereignis, das die kulturelle Vielfalt und das soziale Miteinander in Wiens Gemeindebauten eindrucksvoll unterstreicht.

Zusammenspiel aus Projektion, Musik und Tanz​

Am 4. April 2025 wird die Fassade der Wohnhausanlage Thürnlhofstraße 22 zur Leinwand für eine spektakuläre Videoprojektion des Künstlerkollektivs „Hand mit Auge“. Begleitet wird die visuelle Inszenierung von speziell komponierter Musik und einer mitreißenden Tanzperformance des „The Here & Now Collective Vienna“. Diese einzigartige Kombination aus Licht, Ton und Bewegung verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucherinnen und Besucher.​

Gemeinschaft stärken durch kulturelle Teilhabe

Initiiert vom Kulturlabor Gemeindebau, der Kulturschiene von wohnpartner, zielt das Projekt darauf ab, das Miteinander im Gemeindebau zu fördern. Bewohnerinnen und Bewohner sind eingeladen, nicht nur Zuschauer zu sein, sondern aktiv teilzunehmen – sei es durch Gespräche, gemeinsames Tanzen oder einfaches Kennenlernen. Für diejenigen, die selbst Teil der Tanzperformance werden möchten, wird ein vorbereitender Workshop angeboten. Dieser findet unter fachlicher Anleitung am 3. April im Jugendzentrum SI:JU statt.​

Historischer Hintergrund der Wohnhausanlage

Die 1972 fertiggestellte Wohnhausanlage in der Thürnlhofstraße trägt einen geschichtsträchtigen Namen. Er erinnert an den Thürnlhof in Kaiserebersdorf, ein Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert, in dem Napoleon vor der Schlacht bei Aspern nächtigte. Die Anlage besteht aus 16 turmähnlichen Häusern, gruppiert in sechs Gebäudeeinheiten, und bietet somit eine ideale Kulisse für die beeindruckende Fassadenprojektion.​

Anima Thürnlhofstraße

4. April 2025, 20.15–22 Uhr

Thürnlhofstraße 22, Mosaikplatz (vor Stiege 16), 1110 Wien

Ersatztermin bei Schlechtwetter: 11. April 2025.​

Tanzworkshop im Jugendzentrum SI:JU

3. April, 17.30–19.30 Uhr

Pantucekgasse 13, 1110 Wien

www.jugendzentren.at



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Kulturlabors Gemeindebau.​

​