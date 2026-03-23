Mit fast 30 Jahren ist Christian Oxonitsch der längstdienende Vorsitzende in der Geschichte der SPÖ Ottakring. Vor knapp 300 Funktionären sagte er emotional “Adieu”: “Die SPÖ Ottakring hat mein politisches Leben von Klein auf geprägt. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich für das Vertrauen bin, das mir hier über so viele Jahre entgegengebracht wurde.”

Vertraute als Nachfolgerin

Zu seiner Nachfolgerin wurde Gemeinderätin Susanne Haase mit überwältigender Mehrheit gewählt. In ihrer ersten Rede als Vorsitzende dankte sie Oxonitsch: “Was er in den letzten Jahrzehnten für Bezirk, Stadt, Land und vor allem auch für die Partei geleistet hat, lässt sich in Worten kaum beschreiben. Ohne Christian Oxonitsch wäre die Bezirkspartei heute nicht dort, wo sie ist.“

Viel Vorfreude

Auf ihre neue Aufgabe blickt die Gewerkschafterin Haase mit großer Vorfreude: “Die SPÖ Ottakring ist seit über 20 Jahren meine politische Heimat und Basis. An der Spitze dieser Organisation zu stehen, ist eine unglaubliche Ehre und Auszeichnung, der ich mit großer Demut begegne.”

Türen stehen offen

Der neu gewählte Bezirksparteivorstand nimmt seine Arbeit auf. Gemeinsam mit ihrem Team – allen voran Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp als Stellvertreterin – will Haase den erfolgreichen Weg fortsetzen: “Unsere Türen stehen offen. Kommen Sie vorbei, rufen Sie an, schreiben Sie uns. Wir verstehen uns als Bewegung, die davon lebt, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu treten.”