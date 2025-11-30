Der Genuss Guide gilt seit Jahren als österreichisches Standardwerk für alle, die wissen wollen, wo Qualität zuhause ist. Von Delikatessenläden über Bäckereien bis hin zu Manufakturen – der Guide zeigt die besten Adressen des Landes.

Neuer Fokus: Exzellenz nach Produktgruppen

Eine wesentliche Neuerung: Die Bewertung erfolgt nicht mehr nach Bundesländern, sondern nach Produktgruppen. Für jede Kategorie – von Käse und Brot über Wurst & Fleisch bis Feinkost, Öle, Süßes und Getränke – wurden zwei herausragende Betriebe ausgezeichnet. Damit rückt die Arbeit jener Menschen in den Mittelpunkt, die mit Leidenschaft, Handwerk und Respekt vor dem Produkt tagtäglich Außergewöhnliches schaffen.

Zu den inhaltlichen Höhepunkten zählen zudem die sorgfältig kuratierten Genuss Talks. Darin sprechen Persönlichkeiten wie Christian Ruetz über Brotkultur oder Roman Thum über Tradition und Zukunft des Schinkenhandwerks.

Ein besonderes Kapitel fürs Burgenland

Der Guide widmet ein eigenes Kapitel dem Burgenland – einer Region, in der Landschaft, Menschen und Kulinarik eng ineinandergreifen. Ob Weinbau, Gemüsevielfalt, Steppenrind oder Mehlspeistradition: Das Burgenland zeigt, wie Regionalität auf höchstem Niveau gelebt wird. Viele der Produkte gibt es so nur dort – ein Reichtum, den der Genuss Guide eindrucksvoll sichtbar macht.

Über 2.000 Top-Adressen online abrufbar

Neben dem gedruckten Buch bietet die Website www.genuss-guide.net eine stetig wachsende Datenbank mit mehr als 2.000 ausgezeichneten Geschäften in ganz Österreich. Wer genussvolle Einkaufserlebnisse abseits der Masse sucht, wird hier garantiert fündig.

Genuss Guide Awards: Wo Qualität sichtbar wird

Ein Höhepunkt der Präsentation waren die Genuss Guide Awards. Die Jury – bestehend aus Expertinnen, Experten und leidenschaftlichen Genießern – zeichnete Betriebe aus, die mit besonderer Qualität und Engagement überzeugen. In neun Warengruppen und einer Zusatzkategorie für Nachhaltigkeit wurden jeweils zwei herausragende Geschäfte geehrt.

Dazu kamen vier Sonderpreise: Start-up des Jahres, Nachhaltigkeitsbetrieb, Familienbetrieb und Traditionsbetrieb. Sie würdigen Unternehmen, die ihre Branche mit Innovationskraft, Beständigkeit und Herz entscheidend prägen.

Genuss Guide Awards gingen an:

Start Up Böhmerwald Fisch, 4161 Ulrichsberg, OÖ Familienbetrieb Ölmühle Fandler, 8225 Pöllau, STMK Traditionsbetrieb Meinl am Graben, 1010 Wien, W

Persönliche Auszeichnungen gab es in folgenden Warengruppen: