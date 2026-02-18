Wer in Simmering auf der Suche nach schnellen, herzhaften Genussmomenten ist, hat jetzt Grund zur Freude. Das McDonald’s-Restaurant gegenüber dem Zentrum Simmering präsentiert sich nach der Renovierung hell, freundlich und mit modernen Extras. Franchisenehmer Philipp Kastl hat den Standort zum stylishen Treffpunkt für Grätzl-Nachbarn, Familien und Burgerfans aller Altersklassen entwickelt.

Burger-Genuss im neuen Style

Das renovierte Restaurant punktet mit einem frischem Look: Helle Holzakzente, bunte Lichtspiele und gemütliche Sitzbereiche schaffen eine Atmosphäre, in der man gerne länger verweilt. Insgesamt 141 Sitzplätze bieten ausreichend Raum für Freundesrunden, Familien oder schnelle Mittagspausen. Besonders Instagram-tauglich: die farbenfrohen Ecken, die sich perfekt für Food-Fotos eignen.

Für Burger-Liebhaber und Technik-Fans gibt es jetzt fünf doppelseitige Bestellkioske. Damit geht die Bestellung von Big Mac über Chicken Nuggets bis zu Veggie-Burger blitzschnell vonstatten und landet innerhalb weniger Minuten direkt am Tisch.

Hier trifft Geschmack auf gute Laune

Die Öffnungszeiten sind ebenso großzügig wie das Platzangebot. Gemütlich schlemmen kann man von Sonntag bis Donnerstag von 7 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag sogar bis 2 Uhr. So können Frühaufsteher, Shoppingfans und Nachtschwärmer gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Franchisenehmer Philipp Kastl leitet das Restaurant seit dem Vorjahr und betont, dass die Modernisierung Teil seiner Strategie ist, das Restauranterlebnis in Simmering nachhaltig zu verbessern.

Mit dem Umbau wollten wir unseren Gästen ein modernes, helles und zeitgemäßes Restauranterlebnis bieten. Es soll ein Ort sein, an dem sich Nachbarn, Familien und Stammgäste gleichermaßen wohlfühlen.“

Wer also Lust auf klassische McDonald’s-Kulinarik in neuem, modernen Ambiente hat, findet im McDonald’s Simmering den perfekten Mix aus Genuss, Komfort und Treffpunkt. Alle Details zu Öffnungszeiten, Menüs und Services gibt’s auf www.mcdonalds.at