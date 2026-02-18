Spaziergang zum See, einkaufen im Quartier, ein Cafébesuch mit Freunden: Mobilität bedeutet im Alter weit mehr als nur von A nach B zu kommen. Sie steht für Selbstständigkeit, Lebensfreude und Teilhabe am sozialen Leben. Genau hier setzt eine neue Studie des aspern.mobil LAB an. Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren sind eingeladen, ihre Wege, Wünsche und Herausforderungen im Alltag zu schildern.

Mobilität im Alter: Was es braucht

Die TU Wien untersucht, wie ältere Menschen den Stadtraum in der Seestadt nutzen. Welche Wege sind angenehm? Wo gibt es Hürden? Welche Orte werden besonders geschätzt und welche eher gemieden? Studienleiter Jakob Holzer betont, dass sich Routinen mit dem Älterwerden verändern und diese Bedürfnisse in der Stadtplanung oft zu wenig berücksichtigt werden.

Gerade Aspekte wie sichere Wege, barrierefreie Zugänge, kurze Distanzen und übersichtliche Verkehrsmittel gewinnen mit zunehmendem Alter an Bedeutung. Auch die Wien 3420 aspern Development AG sieht Mobilität als Schlüssel zur Lebensqualität. Ziel ist es, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass ältere Menschen selbstständig und aktiv im Stadtteil unterwegs bleiben können.

Mitmachen und aktiv mitgestalten

Die Studie setzt bewusst auf Dialog. Seniorinnen und Senioren können in persönlichen Gesprächen von ihren täglichen Wegen, Lieblingsplätzen und möglichen Barrieren erzählen. Diese Rückmeldungen fließen direkt in die Weiterentwicklung der Seestadt ein – ein echtes Mitspracherecht für die Generation 60+.

Die Interviews dauern rund 30 Minuten und finden im aspern.mobil LAB in der Sonnenallee 26 statt, jeden Dienstag zwischen 13 und 18 Uhr. Alternativ ist eine Terminvereinbarung per E-Mail oder telefonisch möglich. Wer in der Seestadt lebt oder sich regelmäßig hier aufhält, kann so einen wertvollen Beitrag für eine Stadt, die in jedem Lebensalter gut funktioniert, leisten. Denn eine seniorenfreundliche Seestadt ist eine lebenswerte Seestadt für alle Generationen.

Interviews vor Ort: aspern.mobil LAB, jeden Dienstag, 13-18 Uhr, Sonnenallee 26, 1220 Wien

Anmeldungsmöglichkeiten für einen alternativen Interviewtermin: info@mobillab.wien, Tel.: +43 (1) 588 01/28 05 31 oder cal.com/aspernmobillab/terminbuchung-interview

Informationen: www.mobillab.wien/senior_innenmobilitaet