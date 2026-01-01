Gesund sein bedeutet mehr als keine Krankheit zu haben, vielmehr geht es um ein aktives und ausgeglichenes Leben. Im Nachbarschaftszentrum 3 des Wiener Hilfswerks in der Landstraße steht das Motto „Gesundheit für alle“ im Mittelpunkt. Egal ob Sie sich gegen Grippe impfen lassen möchten, ein paar Vorsorge-Tipps brauchen oder einfach auf der Suche nach einem offenen Austausch sind, hier finden Sie Angebote, die Ihrer Gesundheit Gutes tun.

Tipps, Austausch und kompetente Beratung

Das Nachbarschaftszentrum 3 bietet regelmäßig Gesundheitsplausch-Termine, bei denen Sie mit anderen ins Gespräch kommen können. Zudem gibt es eine Gesundheitssprechstunde, die Sie direkt an Experten bringt – persönlich, kompetent und immer mit einem offenen Ohr für Ihre Anliegen.

Impfen leicht gemacht direkt im eigenen Grätzl

Keine langen Wartezeiten, kein Stress – mit der Mobilen Impfaktion der Stadt Wien kommt die Grippeimpfung direkt ins Grätzl. Ohne Anmeldung können Sie sich dabei gegen Influenza gratis impfen lassen. Auch die HPV-Impfung steht auf dem Programm, hier bitte einfach vorab im NBZ 3 anmelden. So einfach kann Gesundheitsvorsorge sein.

Auf sich achten für ein Mehr an Wohlbefinden

Das NBZ 3 ist mehr als nur ein Impfstandort. Hier können Sie Gesundheitskompetenz aufbauen, sich austauschen, an Präventionsprogrammen teilnehmen und Ihr Wohlbefinden stärken. Das Zentrum ist ein Treffpunkt für alle Altersgruppen – von Jung bis Alt – die aktiv Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen möchten.

Termine im Jänner und Februar 2026:



7. Jänner und 4. Februar, 14-15 Uhr, Gesundheitsplausch Landstraße

9. Jänner, 8-11.15 Uhr, Mobiler Impfservice im Grätzl: Influenza-Impfung, kostenlos, ohne Anmeldung möglich

Ab 12. Jänner 2026 (Montags), 13-16 Uhr, Gesundheitssprechstunde: Offene Beratung zu Gesundheit und Prävention mit Fachpersonal (DGKP). Hier können alle Fragen persönlich, kompetent und kostenlos geklärt werden.

Nachbarschaftszentrum 3 – Landstraße

Barichgasse 8, 1030 Wien

Tel.: +43 1 4000/48 03, nbz3@nachbarschaftszentren.at

www.nachbarschaftszentren.at/nbz3

Schließtage beachten: 23.12.2025-6.1.2026