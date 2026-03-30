Die Situation ist ernst: Laut Anrainerinnen und Anrainern sind bereits zwei Hunde an den Folgen solcher Köder verendet. Tierhalter berichten von dramatischen Szenen und warnen eindringlich vor weiteren Gefahren. Die mutmaßlichen Täter agieren offenbar gezielt und nehmen schwere Verletzungen oder sogar den Tod der Tiere in Kauf.

Weitere Funde in der Fontanastraße

Nicht nur entlang der Liesing, auch in der Fontanastraße wurden Giftköder entdeckt. Die Vorfälle scheinen sich damit auf mehrere Bereiche im Umfeld von Oberlaa auszuweiten. Die Polizei wurde informiert, Hinweise auf die Täter gibt es bislang jedoch keine.

Appell an Hundehalter

Hundehalterinnen und Hundehalter werden dringend gebeten, ihre Tiere beim Spazierengehen besonders im Auge zu behalten und sie nicht unbeaufsichtigt fressen zu lassen. Im Verdachtsfall – etwa bei ungewöhnlichem Verhalten des Hundes – sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Zudem wird empfohlen, gefundene Köder nicht zu berühren, sondern die zuständigen Behörden zu verständigen. Jeder Hinweis kann helfen, die Verantwortlichen auszuforschen und weitere Vorfälle zu verhindern.

Die Lage bleibt angespannt – erhöhte Wachsamkeit ist derzeit das wichtigste Mittel, um Vierbeiner zu schützen.