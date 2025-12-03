STUWO Student Housing und IKEA haben Studierende richtig „glögglich“ gemacht. Gemeinsam luden sie zum großen Opening des Weihnachtsmarktes auf der Dachterrasse von IKEA Wien Westbahnhof – und zahlreiche Student:innen ließen es sich nicht nehmen, die Vorweihnachtszeit bei einem Glögg einzuläuten. Die erste Tasse war gratis! Dazu gab es DJ-Sounds, Snacks und vor allem gute X-mas-Stimmung.

Mit der großen Opening-Party haben wir Studierende aus Ländern der ganzen Welt für ein fröhliches Miteinander zusammengebracht. Genau dieses Gemeinschaftsgefühl macht Studieren, Wohnen und Leben in Wien so besonders.

… freut sich STUWO-Vorständin Valerija Karsai über den erfolgreichen Auftakt. Melina Zolitsch, Local Marketing Manager bei IKEA Wien Westbahnhof, ergänzt:

Unsere Dachterrasse ist ein Lieblingsplatz vieler junger Wiener:innen und Gäste aus aller Welt. Gemeinsam mit STUWO haben wir einen fröhlichen Abend zum Austauschen, Feiern, Tanzen und Glögglichsein geschaffen.

Afterwork: Glögglich sein

bis 19. Dezember,

jeden Freitag, 16–20 Uhr

Dachterrasse IKEA Wien Westbahnhof