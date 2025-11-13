Bereits seit 2019 trägt Glorit das begehrte Gold-Siegel der Bauherrenhilfe und zählt damit zu den langjährig zertifizierten Qualitätsbetrieben Österreichs. Die feierliche Übergabe des Zertifikats fand am Hagedornweg statt. Überreicht wurde die Auszeichnung von Günther Nussbaum, Obmann der Bauherrenhilfe und bekannt aus der TV-Sendung „Pfusch am Bau“, an Lukas Sattlegger, Geschäftsführer von Glorit.

„Ein Ansporn, Spitzenqualität fortzuführen“

Für Geschäftsführer Lukas Sattlegger ist die erneute Auszeichnung Bestätigung und Motivation zugleich:

„Das Gold-Zertifikat der Bauherrenhilfe bestätigt einmal mehr unseren Anspruch, höchste Qualität in jedem Bauprojekt zu gewährleisten: Top in Bauausführung, Top in Ausstattung, Top in Lage. Das spornt uns an, diesen Anspruch konsequent fortzuführen.“

Anerkennung für verlässliche Bauqualität

Auch Bauherrenhilfe-Obmann Günther Nussbaum lobte das langjährige Engagement des Unternehmens: