Glück auf 8 Rollen: FM4 Powerjam Roller Disco

Das dritte Jahr in Folge übernimmt die FM4 Powerjam Roller Disco am 1. Juni kurzzeitig die Herrschaft über den altehrwürdigen Wiener Eislauf-Verein. Coole Dance-Moves, ausgefallene Outfits, perfekter Sound vom erstklassigen DJ-Line-Up und jede Menge Spaß auf bunten Rollen sind garantiert!

Ab in die Roller-Disco: ein Popkultur-Phänomen kehrt zurück

Der Sound von „Stayin’ Alive” hämmerte aus den Lautsprechern, Donna Summer seufzte „I feel Love“ und die bezaubernden „Drei Engel für Charlie“ stellten in einer Serie ihre Nachforschungen in der Roller-Disco an. Im Zuge der „Disco-Welle” in den 1970ern waren die bunten Disco-Roller aufgekommen. Vier Rollen und ein Stopper wurden unter einen Spezialschuh geschraubt – und los ging’s. In den 1980ern entwickelte sich das Roller Skaten dann zu einem richtigen Massenphänomen. Man drehte Pirouetten, zog Kreise, tanzte auf acht Rollen – am besten in einer Roller-Disco. Und wirklich cool waren jene, die Leuchtrollen montiert und den Stopper als erstes weggebremst hatten.

Darauf fährst du ab: FM4 Powerjam Roller Disco am 1. Juni

Was für manche Jugenderinnerung ist, hat sich in den letzten Jahren wieder zu einem Trend entwickelt. Immer mehr junge Menschen verschreiben sich dem „rollenden Tanz” auf Asphalt und Beton. Roller Skates boomen und werden in angesagtem Retro-Stil neu aufgelegt – heute technisch etwas ausgeklügelter als damals. Und man trifft sich wieder in der Roller-Disco! Nach dem großen Erfolg 2022 und 2023 übernimmt die FM4 Powerjam Roller Disco zum dritten Mal in Folge den Wiener Eislauf-Verein. An den DJ-Decks begeistert ein starkes Frauen-Trio: Flo Real sorgt gemeinsam mit Miyra Lim und Helix für ein funky House- und Hip-Hop-lastiges Set. Um 18 Uhr erfolgt die Eröffnung mit einem Powerjam Welcome Dance; bis 22 Uhr kann man dann zur Musik seine rollenden Kreise ziehen.

1. Juni 2024

Einlass: 17 Uhr, Beginn: 18 Uhr

Wiener Eislauf-Verein

Lothringerstraße 22, 1030 Wien

Freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre, Tickets für Erwachsene gibt es um 16 Euro online beim Wiener Eislauf-Verein zu kaufen.

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung am Freitag, den 7.6. statt (Tickets für den 1.6. behalten ihre Gültigkeit für den 7.6.).

www.rollerskate.at